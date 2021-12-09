Отправлено: - 17:42

Еще до начала главного судебного разбирательства подсудимые ходатайствовали о недопущении корреспондента "Нашей Газеты

- С учетом применения ст.29 УПК РК постановляю закрыть процесс и отключить СМИ от онлайн-процесса, - обратился к корреспонденту "НГ" судья Манарбек Урумбаев. - На оглашении приговора вы сможете присутствовать.

Ст. 29 УПК РК действительно ограничивает участие СМИ, если уголовное дело слушается против несовершеннолетнего,

Возникает еще один вопрос - почему суд с участием несовершеннолетнего не закрыли с самого начала, опираясь на ст. 29 УПК РК?

Цитата:ПодсудимыЕНе только несовершеннолетний?Цитата:Цитата:Да только вы почему-то эту статью дальше не приводитеОграничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование.Тобиш по этой статье следует что могли закрыть заседание не только потомучто там фигурирует несоврешенолетей но и по иным другим причинам например если требуется соблюдение безопасности для потерпевшего,свидетеля и иных участников делаЦитата:А было ходатайство от подсудимого до начала прений?