Еще до начала главного судебного разбирательства подсудимые ходатайствовали о недопущении корреспондента "Нашей Газеты
ПодсудимыЕ Не только несовершеннолетний? Цитата:
- С учетом применения ст.29 УПК РК постановляю закрыть процесс и отключить СМИ от онлайн-процесса, - обратился к корреспонденту "НГ" судья Манарбек Урумбаев. - На оглашении приговора вы сможете присутствовать.
Цитата:
Ст. 29 УПК РК действительно ограничивает участие СМИ, если уголовное дело слушается против несовершеннолетнего,
Да только вы почему-то эту статью дальше не приводите
Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование.
Тобиш по этой статье следует что могли закрыть заседание не только потомучто там фигурирует несоврешенолетей но и по иным другим причинам например если требуется соблюдение безопасности для потерпевшего,свидетеля и иных участников дела
Цитата:
Возникает еще один вопрос - почему суд с участием несовершеннолетнего не закрыли с самого начала, опираясь на ст. 29 УПК РК?
А было ходатайство от подсудимого до начала прений?
Кстати, а где участковые в это время были? Они устали сторожить порядочных хозяев магазинов с посыльными лживыми подростками! На часах два ночи, толпа молодежи тусуется возле продуктового магазина, а участковому похер!
Там скорее всего не из за лица же.. Тем более для малолеток показать лицо, как настоящего мужика, который никого не боится, это как то за честь.. Там что то другое, адвокатское.. Например порицание их поступка перед обществом, ну может как то и на судей это может повлиять..
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