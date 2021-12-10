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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 285 из 285«1...283284285
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:54
#4261
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Цитата:
111:
Вот как от жены скрыть, что ту полторашу, что клялся не пить, выпил почти?

Это пивной алкоголизм. Тем более когда отказываешься
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
#4262
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В бинокль кстати, 10 на 50, видно даже ободок темной луны, пару часов назад.
Кратеры и тд..
Но всё таки это десятикратное увеличение..
Надо бы минимум 20 на 50.
Деньги будут если, отдельно для звезд что то можно взять покрепче..
Жена у меня то, как жена астронафта..
Звезды ей подавай..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 01:57
#4263
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Цитата:
YESNO:
Это пивной алкоголизм.

Так и есть..
Но что поделать, водку вот не могу пить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:00
#4264
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Цитата:
Добринцофф:
пока в пятиэтажке жил,то же ванная была,за два года так ни разу и не полежал в ней.

Я тоже так же .
Но может ты не очень стар телом..
Мне уже это как то необходимо что ли..
Все хочу там с женой полежать, лепестки роз накупить, да блин дети...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:03
#4265
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Ну вот, начал пить сок..
Это не пиво,и не реклама если что..
Но чувствую что два следующиз дня у меня будет голова болеть..
От сковородки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:12
#4266
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Вот иногда, сейчас уже почти нет, но раньше..
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..
Прогрессивнее так сказать..
Раньше по пьяне даже покупал квартиры в БТИ, тогда Цонов не было, и приезжал туда на машине, не спав всю ночь, зараннее обмывая .
Помню руки так тряслись, мне что то было тридцать с маленьким хвостиком...
А вот сейчас тяжело, да и не надо думаю..
Больше ошибок, чем пользы..
А может к старости это всегда так, независимо от того, чего съел...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:18
#4267
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Цитата:
111:
Иногда что то приняв, соображаешь легче и даже в работе что то новое начинаешь думать..

Это все дофамин, толкает наш мозг на всякую ерунду. Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:23
#4268
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Помню раньше, на форуме все напьемся и давай, вперед на танки...
Раньше то и слова модератор не знали что такое..
Самое самое это конечно же, темы на нацтемы...
-А, ты такой то, а ты такой то..
И давай перечислять все минусы национальности, против которой играли роль, чтобы было весело..
Не было никого, абсолютно..
То были нулевые, эра свободы...
Да, иногда обижались, но все таки больше понимали друг друга, я холост тогда был, скушно..
А тут это так помогало не влупиться в депрессию...
Да, мы тут жили..
Классик, который против меня и против моей нации, это мой самый самый, самый Уважаемый..
От него я научился многому...
У него даже грамота от самого Путина была и ему дали шикарную трехкомнатную квартиру в Петербурге...
Сейчас грамота от Путина у моего племяша, военного летчика..
У моей сестры с Елабуги..
Да и жена настоящая крещеная христианка...
Теперь только понимаю что это..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:28
#4269
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Цитата:
YESNO:
Но есть решение. Очень простое. Все написано в инете

Я думаю, пока не достигнешь своего дна, если не сдохнешь, не поймешь..
Сам когда то учил этому пьяных дебилов родственников..
Но этого не поймешь, пока сам не окажешься там..
Интернет, психологи, родичи, если пьешь, это не поможет..
Ну Вера как вариант.
Всё хотел в мечеть пойти, знал многих, кто из за Веры перестал пить, будь то адвентисты седьмого дня или Веоюра в Аллаха..
Но так что то и не пошел..
Странно..
Вроде все соображаешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:47
#4270
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Еще и голосовалка..
Я то думал что мы повзрослели..
И те, кто привык жаловаться, внесут что то в наши новые правила..
Нет..
Мы привыкли жаловаться маме и папе в детстве, мы жалуемся теперь тут, видя то в Ольге Колоколовой свою мать, царствие ей небесное и это правда, то теперь в Тимуре Гафурове своего отца, который должен взять кнут в свои руки или наоборот, дать конфетку..
Ведь он нам действительно как отец, когда Ольга нас жалела, один его выход только всех заставлял замолчать, иначе, ремень...
Но мы выросли..
Отец уже состарился немного..
Или много..
Неужели мы не можем ему хоть чем то помочь?
Неужели боимся так, что ко всему тому, что делает он, мы стали равнодушны?
Или давайте честно признаемся, мы просто играем и все, что делает отец, Тимур, нам по барабану?
Зачем тогда из наших слов звучит какой то пафос, мол мы такие хорошие, мир, Обама, Назарбаев и тд, все плохие, если мы такие же?
Слова слова...
Жизнь, такая какая есть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6594
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 02:51
#4271
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Блин, жена проснулась...
Так бы поговорили еще...
Завтра будет выговор..
Наверно сковородкой..
Сейчас знает что бесполезно, я в НГ...
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