Флуд и оффтопик (часть 6)

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Еще и голосовалка..

Я то думал что мы повзрослели..

И те, кто привык жаловаться, внесут что то в наши новые правила..

Нет..

Мы привыкли жаловаться маме и папе в детстве, мы жалуемся теперь тут, видя то в Ольге Колоколовой свою мать, царствие ей небесное и это правда, то теперь в Тимуре Гафурове своего отца, который должен взять кнут в свои руки или наоборот, дать конфетку..

Ведь он нам действительно как отец, когда Ольга нас жалела, один его выход только всех заставлял замолчать, иначе, ремень...

Но мы выросли..

Отец уже состарился немного..

Или много..

Неужели мы не можем ему хоть чем то помочь?

Неужели боимся так, что ко всему тому, что делает он, мы стали равнодушны?

Или давайте честно признаемся, мы просто играем и все, что делает отец, Тимур, нам по барабану?

Зачем тогда из наших слов звучит какой то пафос, мол мы такие хорошие, мир, Обама, Назарбаев и тд, все плохие, если мы такие же?

Слова слова...

Жизнь, такая какая есть..