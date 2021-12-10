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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:07
#4231
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
84
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:17
#4232
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Цитата:
abaika95:
магнитных полей Но почему-то не хотят к такому переходить

Как и к паровым двигателя и дирижаблям
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:17
#4233
Комментарий проходит проверку.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:18
#4234
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Цитата:
abaika95:
К стулу привязывали?

Да, привязывалиЦитата:
abaika95:
Дубинками били

Да, билиЦитата:
abaika95:
и все остальное?

Всё остальное, оставим - тебе.
Недай бог - встретимся... :lol: ;-) :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:19
#4235
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Блин, дома около лоджии встроенной 27.9,это с наступлением холодов жару дали, а я то испугался и заказал еще одну батарею десятку и ширину приличную...

Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:21
#4236
Комментарий проходит проверку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:22
#4237
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Цитата:
111:
Блин,

Марик, АМ 12, это что?... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:23
#4238
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Цитата:
111:
Обычный человек, как и все тут практически.. Или ты чем то отличаешься? Скажи тогда чем?

Хм..обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.
Так что определись уже, пока пиво есть.
Цитата:
111:
Это тут причем? Форум большинства тут причем? Причем тут твое Личное?

Личное, когда у тебя. А если что ты ел, что пил, какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно.
Имеем право обсудить и комментировать.
Чем мое предложение хуже твоего?
Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне денги?
Цитата:
abaika95:
Я просто точки нужные знаю куда тебе давить) Ну или ковырять))

Да мне чо!?
Ковыряй потихонечьку наздоровье.
Тебе что есть еще сказать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:28
#4239
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Цитата:
drakon:
Марик, АМ 12, это что?...

А я сам не пойму эти часы..
Брал из как градусник цифровой..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:29
#4240
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Цитата:
Don Julio:
обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.

Нет, тут мы коллектив..
Какой никакой, как и везде..
Нет тут такого, сам на сам..
Не согласен?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:32
#4241
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Цитата:
Don Julio:
Чем мое предложение хуже твоего? Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне

Ну у тебя личное, в нашем коллективе..
Вполне обычно, обворовать, наколоть..
Я говорю о коллективном отношении, не о личном..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:36
#4242
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Ну а сейчас пришло время принятие душа..
Обычно это от семи до 12ти минут, плюс сушка под вентилятором, минут пять..

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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:49
#4243
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:55
#4244
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:56
#4245
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Цитата:
Don Julio:
какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно. Имеем право обсудить и комментировать.

А, ну так это, конечно комментируйте..
Я то что, против?
Ты например ее первый назвал кухаркой, пусть кухарка и будет..
Ну а зад, зад мне ее нравится, а почему и нет?
Если зад ее красивый, то и пусть обсуждается..
Может у чьей то еще красивее есть..
Тут то я не против, какой есть, такой и есть..
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