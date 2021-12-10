Отправлено: - 00:23

111:

Обычный человек, как и все тут практически.. Или ты чем то отличаешься? Скажи тогда чем?

111:

Это тут причем? Форум большинства тут причем? Причем тут твое Личное?

abaika95:

Я просто точки нужные знаю куда тебе давить) Ну или ковырять))

Цитата:Хм..обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.Так что определись уже, пока пиво есть.Цитата:Личное, когда у тебя. А если что ты ел, что пил, какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно.Имеем право обсудить и комментировать.Чем мое предложение хуже твоего?Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне денги?Цитата:Да мне чо!?Ковыряй потихонечьку наздоровье.Тебе что есть еще сказать?