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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:07
Комментарий проходит проверку.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 84
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:17
Цитата:
Как и к паровым двигателя и дирижаблям
abaika95:
магнитных полей Но почему-то не хотят к такому переходить
магнитных полей Но почему-то не хотят к такому переходить
Как и к паровым двигателя и дирижаблям
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:17
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:18
Цитата:
Да, привязывалиЦитата:
Да, билиЦитата:
Всё остальное, оставим - тебе.
Недай бог - встретимся...
abaika95:
К стулу привязывали?
К стулу привязывали?
Да, привязывалиЦитата:
abaika95:
Дубинками били
Дубинками били
Да, билиЦитата:
abaika95:
и все остальное?
и все остальное?
Всё остальное, оставим - тебе.
Недай бог - встретимся...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:19
Блин, дома около лоджии встроенной 27.9,это с наступлением холодов жару дали, а я то испугался и заказал еще одну батарею десятку и ширину приличную...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:21
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:22
Цитата:
Марик, АМ 12, это что?...
111:
Блин,
Блин,
Марик, АМ 12, это что?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:23
Цитата:
Хм..обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.
Так что определись уже, пока пиво есть.
Цитата:
Личное, когда у тебя. А если что ты ел, что пил, какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно.
Имеем право обсудить и комментировать.
Чем мое предложение хуже твоего?
Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне денги?
Цитата:
Да мне чо!?
Ковыряй потихонечьку наздоровье.
Тебе что есть еще сказать?
111:
Обычный человек, как и все тут практически.. Или ты чем то отличаешься? Скажи тогда чем?
Обычный человек, как и все тут практически.. Или ты чем то отличаешься? Скажи тогда чем?
Хм..обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.
Так что определись уже, пока пиво есть.
Цитата:
111:
Это тут причем? Форум большинства тут причем? Причем тут твое Личное?
Это тут причем? Форум большинства тут причем? Причем тут твое Личное?
Личное, когда у тебя. А если что ты ел, что пил, какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно.
Имеем право обсудить и комментировать.
Чем мое предложение хуже твоего?
Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне денги?
Цитата:
abaika95:
Я просто точки нужные знаю куда тебе давить) Ну или ковырять))
Я просто точки нужные знаю куда тебе давить) Ну или ковырять))
Да мне чо!?
Ковыряй потихонечьку наздоровье.
Тебе что есть еще сказать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:28
Цитата:
А я сам не пойму эти часы..
Брал из как градусник цифровой..
drakon:
Марик, АМ 12, это что?...
Марик, АМ 12, это что?...
А я сам не пойму эти часы..
Брал из как градусник цифровой..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:29
Цитата:
Нет, тут мы коллектив..
Какой никакой, как и везде..
Нет тут такого, сам на сам..
Не согласен?
Don Julio:
обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.
обычный человек говорит за себя, а не за мы-форумчане.
Нет, тут мы коллектив..
Какой никакой, как и везде..
Нет тут такого, сам на сам..
Не согласен?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:32
Цитата:
Ну у тебя личное, в нашем коллективе..
Вполне обычно, обворовать, наколоть..
Я говорю о коллективном отношении, не о личном..
Don Julio:
Чем мое предложение хуже твоего? Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне
Чем мое предложение хуже твоего? Ну чо когда продашь фатеры и скинешь мне
Ну у тебя личное, в нашем коллективе..
Вполне обычно, обворовать, наколоть..
Я говорю о коллективном отношении, не о личном..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:36
Ну а сейчас пришло время принятие душа..
Обычно это от семи до 12ти минут, плюс сушка под вентилятором, минут пять..
Обычно это от семи до 12ти минут, плюс сушка под вентилятором, минут пять..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:55
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.12.21 - 00:56
Цитата:
А, ну так это, конечно комментируйте..
Я то что, против?
Ты например ее первый назвал кухаркой, пусть кухарка и будет..
Ну а зад, зад мне ее нравится, а почему и нет?
Если зад ее красивый, то и пусть обсуждается..
Может у чьей то еще красивее есть..
Тут то я не против, какой есть, такой и есть..
Don Julio:
какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно. Имеем право обсудить и комментировать.
какова широта кухаркина зада, на форуме, то это уже обчественно. Имеем право обсудить и комментировать.
А, ну так это, конечно комментируйте..
Я то что, против?
Ты например ее первый назвал кухаркой, пусть кухарка и будет..
Ну а зад, зад мне ее нравится, а почему и нет?
Если зад ее красивый, то и пусть обсуждается..
Может у чьей то еще красивее есть..
Тут то я не против, какой есть, такой и есть..
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