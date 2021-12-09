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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:44
Цитата:
Страна бензоколонка типа Ирака и Венесуэлы
Просто большая очень большая и мнящая себя сверхдержавой
А все вокруг хихикают,поддакивают главное нефть давай давай)
YESNO:
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к падению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный толчок к чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. «Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понимать, как мы восполним падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», — сказал Силуанов. Однако избавиться от углеродной зависимости России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. (с)
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к падению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный толчок к чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. «Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понимать, как мы восполним падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», — сказал Силуанов. Однако избавиться от углеродной зависимости России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. (с)
Страна бензоколонка типа Ирака и Венесуэлы
Просто большая очень большая и мнящая себя сверхдержавой
А все вокруг хихикают,поддакивают главное нефть давай давай)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:46
Цитата:
Греметь это ещё не значит троллить
Троллить надо точечно
А у погремухи если ее довести до кондиции прёт нутро и обида за то что
Задание выполнить не может по развлечению меня))
Вот щас смотри заведется)
111:
Вот ты тут зачем? Просто так троллить? Согласен, у тебя это выходит отлично..
Вот ты тут зачем? Просто так троллить? Согласен, у тебя это выходит отлично..
Греметь это ещё не значит троллить
Троллить надо точечно
А у погремухи если ее довести до кондиции прёт нутро и обида за то что
Задание выполнить не может по развлечению меня))
Вот щас смотри заведется)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:47
Цитата:
Хех..
Да доволен я всем больше всех..
И фото и говорю что хочу..
Просто мне не понравились жалобы некоторых, которые к администрации обращаются как к мамке и папке..
А что, мы сами не сможем?
Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?
Don Julio:
Если ты чемто недоволен, то
Если ты чемто недоволен, то
Хех..
Да доволен я всем больше всех..
И фото и говорю что хочу..
Просто мне не понравились жалобы некоторых, которые к администрации обращаются как к мамке и папке..
А что, мы сами не сможем?
Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:47
Цитата:
Какие они плохие!
Ты предложил, ты хороший. А они, плохие.
Поругаемся на них!?
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал.
Цитата:
Не верю!
Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то. Фантазию.
Ну пошло, буднично, банально, серо, тускло.
Я не буду с тебе отвечать мне скучно. Ну уж или скучай, как грица или отвечай, не филонь.
Чтоб цепляло. Чтоб, ух!
Злость появилась.
Нук давай еще дубль!
111:
Раньше предлагал на полном серьезе открыть цех, мебельный, скащал что 800 тысяч в счет будущего готов внести . Для помощи бедным . Нет, никто не пошел..
Раньше предлагал на полном серьезе открыть цех, мебельный, скащал что 800 тысяч в счет будущего готов внести . Для помощи бедным . Нет, никто не пошел..
Какие они плохие!
Ты предложил, ты хороший. А они, плохие.
Поругаемся на них!?
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал.
Цитата:
abaika95:
Извини но я не ты я если хочу пишу Тебе же команда по вечерам приходит Только незнаю в чем смысл Меня развлекать? Да мне скучно уже с пиньятой играться
Извини но я не ты я если хочу пишу Тебе же команда по вечерам приходит Только незнаю в чем смысл Меня развлекать? Да мне скучно уже с пиньятой играться
Не верю!
Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то. Фантазию.
Ну пошло, буднично, банально, серо, тускло.
Я не буду с тебе отвечать мне скучно. Ну уж или скучай, как грица или отвечай, не филонь.
Чтоб цепляло. Чтоб, ух!
Злость появилась.
Нук давай еще дубль!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:49
Цитата:
Во во завелась)
В самую точку попал))
Щас начнет придуриваться
Хотя почему начнет?) Уже
Don Julio:
Не верю! Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то.
Не верю! Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то.
Во во завелась)
В самую точку попал))
Щас начнет придуриваться
Хотя почему начнет?) Уже
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:50
Цитата:
Хм..
Я это где то сказал?
Наоборот, я всегда знал, что играю плохиша..
Don Julio:
ты хороший. А
ты хороший. А
Хм..
Я это где то сказал?
Наоборот, я всегда знал, что играю плохиша..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:52
Цитата:
Сообща..
Форумом .
Тем более раньше тут были богатейшие люди..
И главное время было другое..
Don Julio:
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал
Сообща..
Форумом .
Тем более раньше тут были богатейшие люди..
И главное время было другое..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23537
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:57
Цитата:
Неее, током - нет...
abaika95:
Серьезно? Выбивали показания? И током пытали?
Серьезно? Выбивали показания? И током пытали?
Неее, током - нет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:58
Цитата:
Ты, чо правда обиделось? Да не плач, это пословица такая есть.
Цитата:
Щас мастер-класс будет, или, пардон, я ошибся!?
Цитата:
Опять же. За всех не надо. Ты тут кто?
Ответь.
Цитата:
Я тебе предложу продать все квартиры и скинуть деньги мне лично. А я на них займусь благотворительностью.
Номер карты скинуть?
abaika95:
Ты смотрю очень в теме про места и узости Сама в широком месте сидишь или в узком но с мылом? Очень важно зна
Ты смотрю очень в теме про места и узости Сама в широком месте сидишь или в узком но с мылом? Очень важно зна
Ты, чо правда обиделось? Да не плач, это пословица такая есть.
Цитата:
abaika95:
Греметь это ещё не значит троллить Троллить надо точечно
Греметь это ещё не значит троллить Троллить надо точечно
Щас мастер-класс будет, или, пардон, я ошибся!?
Цитата:
111:
мамке и папке.. А что, мы сами не сможем? Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?
мамке и папке.. А что, мы сами не сможем? Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?
Опять же. За всех не надо. Ты тут кто?
Ответь.
Цитата:
111:
Сообща.. Форумом . Тем более раньше тут были богатейшие люди.. И главное время было другое..
Сообща.. Форумом . Тем более раньше тут были богатейшие люди.. И главное время было другое..
Я тебе предложу продать все квартиры и скинуть деньги мне лично. А я на них займусь благотворительностью.
Номер карты скинуть?
-
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