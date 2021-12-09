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YESNO:

Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к падению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный толчок к чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. «Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понимать, как мы восполним падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», — сказал Силуанов. Однако избавиться от углеродной зависимости России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. (с)

Цитата:Страна бензоколонка типа Ирака и ВенесуэлыПросто большая очень большая и мнящая себя сверхдержавойА все вокруг хихикают,поддакивают главное нефть давай давай)