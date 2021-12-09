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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:44
#4216
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Цитата:
YESNO:
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к падению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный толчок к чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. «Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понимать, как мы восполним падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», — сказал Силуанов. Однако избавиться от углеродной зависимости России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. (с)

Страна бензоколонка типа Ирака и Венесуэлы
Просто большая очень большая и мнящая себя сверхдержавой
А все вокруг хихикают,поддакивают главное нефть давай давай)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:46
#4217
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Цитата:
111:
Вот ты тут зачем? Просто так троллить? Согласен, у тебя это выходит отлично..

Греметь это ещё не значит троллить
Троллить надо точечно
А у погремухи если ее довести до кондиции прёт нутро и обида за то что
Задание выполнить не может по развлечению меня))
Вот щас смотри заведется)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6567
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:47
#4218
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Цитата:
Don Julio:
Если ты чемто недоволен, то

Хех..
Да доволен я всем больше всех..
И фото и говорю что хочу..
Просто мне не понравились жалобы некоторых, которые к администрации обращаются как к мамке и папке..
А что, мы сами не сможем?
Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:47
#4219
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Цитата:
111:
Раньше предлагал на полном серьезе открыть цех, мебельный, скащал что 800 тысяч в счет будущего готов внести . Для помощи бедным . Нет, никто не пошел..

Какие они плохие!
Ты предложил, ты хороший. А они, плохие.
Поругаемся на них!?
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал.
Цитата:
abaika95:
Извини но я не ты я если хочу пишу Тебе же команда по вечерам приходит Только незнаю в чем смысл Меня развлекать? Да мне скучно уже с пиньятой играться

Не верю!
Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то. Фантазию.
Ну пошло, буднично, банально, серо, тускло.
Я не буду с тебе отвечать мне скучно. Ну уж или скучай, как грица или отвечай, не филонь.
Чтоб цепляло. Чтоб, ух!
Злость появилась.
Нук давай еще дубль!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:49
#4220
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Цитата:
Don Julio:
Не верю! Ну напряги хоть сколько нибудь мозги то.

Во во завелась)
В самую точку попал))
Щас начнет придуриваться
Хотя почему начнет?) Уже
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6567
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:50
#4221
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Цитата:
Don Julio:
ты хороший. А

Хм..
Я это где то сказал?
Наоборот, я всегда знал, что играю плохиша..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6567
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:52
#4222
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Цитата:
Don Julio:
Заметь себе на носу разницу между словами предложил и сделал

Сообща..
Форумом .
Тем более раньше тут были богатейшие люди..
И главное время было другое..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23537
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:57
#4223
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Цитата:
abaika95:
Серьезно? Выбивали показания? И током пытали?

Неее, током - нет... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
424
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 23:58
#4224
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Цитата:
abaika95:
Ты смотрю очень в теме про места и узости Сама в широком месте сидишь или в узком но с мылом? Очень важно зна

Ты, чо правда обиделось? Да не плач, это пословица такая есть.
Цитата:
abaika95:
Греметь это ещё не значит троллить Троллить надо точечно

Щас мастер-класс будет, или, пардон, я ошибся!?
Цитата:
111:
мамке и папке.. А что, мы сами не сможем? Мы вообще кто, зачем мы тут уже 15 лет?

Опять же. За всех не надо. Ты тут кто?
Ответь.
Цитата:
111:
Сообща.. Форумом . Тем более раньше тут были богатейшие люди.. И главное время было другое..

Я тебе предложу продать все квартиры и скинуть деньги мне лично. А я на них займусь благотворительностью.
Номер карты скинуть?
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