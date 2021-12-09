Don Julio: Тебе сколько годочков, детка, шестой десяток пошол, как ты играисся.
Так у нас тут у всех игра.. Ну кроме тех, кто собрался в полицию заявить.. Но таких думаю очень малое меньшинство.. Или ты тоже все воспринимаешь всерьез? То есть все комменты из Флуда? От тем то да, там другое..
Заигрался ты тут, похоже вся жизнь здесь на форуме. Вто время как кухарка стирает а дети растут и взрослеют, а ты тут в мудреца играешь сидя насупротив пива. Отбивая отчеты, что вот я покушал, вот пока..л, вот поехал. Скучно!
Но по ходу, мы все тут дрожим, не имея собственного мнения, постоянно жалуясь на оппонентов, постоянно готовыми идти куда то, но за спинами других, имею ввиду администрацию.. На большее увы, мы не способны..
111: Но по ходу, мы все тут дрожим, не имея собственного мнения, постоянно жалуясь на оппонентов, постоянно готовыми идти куда то, но за спинами других, имею ввиду администрацию.. На большее увы, мы не способны..
По ходу ты имей мужество отивечать за себя, а не за всех. А раз так, то и пиши, что ты дрожишь, не имеешь собственного мнения ну и далее по тексту. Перепиши, исправь, и запомни ошибку, чтоб не повторять впредь
serg kost: Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.
Там наверху по другому видят будущее.
Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что Кремлю необходимо готовиться к падению доходов после того, как стресс-тест показал, что глобальный толчок к чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива. «Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта товаров, поэтому нам нужно понимать, как мы восполним падающие доходы, если эти прогнозы окажутся верными», — сказал Силуанов. Однако избавиться от углеродной зависимости России будет непросто. Россия является крупнейшим в мире экспортером энергии, и ожидается, что в этом году на долю нефтегазовой отрасли будет приходиться более 40% государственных доходов. (с)
Хех.. А что с другими то? Их нет? То есть все остальные ждут, а чего? Вот ты тут зачем? Просто так троллить? Согласен, у тебя это выходит отлично.. А на самом деле ты можешь сам тут решить что то, как и остальные такие же, из вас, серого большинства? Да нет, сидите как в школе, на задних партах и ждете активистов, старост по классу, когда и где вам позволено говорить.. Так всегда было, знаю что и будет.. Просто решил проверить.. В очередной раз..
Ты думаешь что кто то один решит за вас все? То есть ты предлагаешь найти одну мамку и жаловаться ей, не имея собственного достоинства решать , начать решать что то самому? Тогда на этотесть администрация.. Тогда и не нужно решать и предлагать ей что то свое.. Логично?
Серьезно? Выбивали показания? И током пытали? Цитата:
serg kost: В ЕС не хватает уже сейчас газа и электроэнергии.
Мучаются наверно бедные По дешевке из России покупают А России выхода нет да?)/ Цитата:
serg kost: Можно ещё вспомнить нехватку чипов, из-за которой встали мировое автомобилестроение, и другие отрасли.
Ну России это конечно не грозит Потомучто в российских машинах нет чипов) Цитата:
serg kost: Англии массово утилизируют свиней из-за нехватки забойщиков
Ужас Цитата:
serg kost: А начиналось всё с нехватки медиков, масок и аппаратов ИВЛ, которые в прошлом году незаконно конфисковывались при доставке в другие страны разными членами ЕС, например, Чехией. У нас сейчас нехватка эл-энергии и дизтоплива. Весной не хватало овощей. И это только начало.Цитата:
АЖ прослезился Давно просто кисилева не читал) Цитата:
serg kost: Нефти и без этого уже не хватает. На днях США с союзниками выбросили на рынок громадное количество нефти из стратегического запаса, чтобы сбить цену на нефть. Вышел пшик. На несколько дней нефть подешевела на 15%, а сейчас возвращается к 80 баксов. И хранилища пустые...Цитата:
Ужас Какие не стратегические американцы) Цитата:
serg kost: Сейчас в России в целом счастья больше. Равноправия меньше.
Тоесть в России счастья больше но население хочет обратно в СССР? Цитата:
Don Julio: Прям выдавливаешь через силу изпод себя комментарии, как загнанная лошадка
Извини но я не ты я если хочу пишу Тебе же команда по вечерам приходит Только незнаю в чем смысл Меня развлекать? Да мне скучно уже с пиньятой играться
Если меня спросите, с чего начинать энергопереход в России, я вам дам неожиданный ответ — не с возобновляемой энергетики. С социальной политики. Преобразования такого масштаба несут с собой колоссальные структурные изменения — отраслевые, региональные», — сказал Чубайс.
По его словам, в этой сфере предстоит преобразование подхода: от предоставления помощи отдельным категориям граждан (женщинам, детям, пенсионерам) к индивидуальной поддержке тех, кто фактически получает низкие доходы. «Цифровизация дает возможность перейти от поддержки по категориям к поддержке по доходу. Я очень люблю свою внучку, но не должна она получить выплаты за коронавирус», — добавил он.
Раньше предлагал на полном серьезе открыть цех, мебельный, скащал что 800 тысяч в счет будущего готов внести . Для помощи бедным . Нет, никто не пошел.. Да, согласен, лучше отдать 5 тысяч тенге и о тебе будут говорить, чем что то делать вместе, сообща.. А потому проверяю, изменилось ли наше форумное общество.. Нет.. Оно как и прежде, боится..
111: То есть все остальные ждут, а чего? Вот ты тут зачем?
Вот и спроси у них Цитата:
111: Просто так троллить? Согласен, у тебя это выходит отлично..
Я тут дискутирую, и с тобой втрм числе. А что? Цитата:
111: А на самом деле ты можешь сам тут решить что то, как и остальные такие же, из вас, серого большинства?
И что ты тут собрался решить? Мировую проблему пить тебе сегодня рижское или таки, тагильское? Цитата:
111: где вам позволено говорить.. Так всегда было, знаю что и будет.. Просто решил проверить.. В очередной раз..
Я так понял что ты решил обидеться? Ты предложил какую-то крень, тебя естессно никто не поддержал. Ты Дартаньян, остальные... Цитата:
111: росто решил проверить.. В очередной раз..
Проверь количество пустых бутылок под столом Цитата:
111: Ты думаешь что кто то один решит за вас все? То есть ты предлагаешь найти одну мамку и жаловаться ей, не имея собственного достоинства решать , начать решать что то самому? Тогда на этотесть администрация..
Всего лишь предложил локализовать центр неудовлетвлренности. Если ты чемто недоволен, то дело в тебе а не в окружающих, хныкая на всех, это видно всем кроме тебя.
Цена декарбонизации будет расти. По нашим расчетам, снижение выбросов на 25% обойдется России в 43 трлн руб. (или 1,3% ВВП ежегодно), а чтобы снизить их на 50%, придется потратить 86,6 трлн руб. (2,7% ВВП ежегодно). При этом сокращение выбросов на 100% к 2060 г. потребовало бы затрат на астрономическую сумму в 479,8 трлн руб., что в годовом выражении эквивалентно 15% ВВП. К наименее затратным с точки зрения стоимости декарбонизации на единицу выбросов можно отнести утилизацию мусора, снижение выбросов метана, декарбонизацию электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. На долю этих отраслей в сумме приходится 59% от общего объема выбросов в России, а их декарбонизация обойдется, по нашим подсчетам, в 102,7 трлн руб., что в целом согласуется с программой Минэкономразвития, предполагающей выделение 88,8 трлн руб. на цели снижения выбросов CO2 на 60%. (с) ВТБ Капитал
serg kost: В России восстанавливается производство танка Т-34.
Уже не знают че придумать мракобесы Так уже всю молодежь достали с этим культом победы И ведь до болезных не доходит что чем больше пропагандируешь тем больше молодежь будет пытаться отнекиваться все что связано с 9 мая Фильмы снимают про войну по пачке в год Всё шлак Мероприятие проводят Так ужас 9 мая в детском саду дети кричат мы русские с нами бог Коммунисты И комиссары как бы на такое отреагировали? Храм победы возвели тут вообще хоть погремуху выноси Цитата:
Don Julio: Еще Абайку можено тоде куда нить засунуть.
Ты уже засунутая? Или только готовишься? Цитата:
Don Julio: Если места будет узкое, то он может без мыла его занять.
Ты смотрю очень в теме про места и узости Сама в широком месте сидишь или в узком но с мылом? Очень важно знать)
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