Отправлено: - 23:35

drakon:

Всё - было...

serg kost:

В ЕС не хватает уже сейчас газа и электроэнергии.

serg kost:

Можно ещё вспомнить нехватку чипов, из-за которой встали мировое автомобилестроение, и другие отрасли.

serg kost:

Англии массово утилизируют свиней из-за нехватки забойщиков

serg kost:

А начиналось всё с нехватки медиков, масок и аппаратов ИВЛ, которые в прошлом году незаконно конфисковывались при доставке в другие страны разными членами ЕС, например, Чехией. У нас сейчас нехватка эл-энергии и дизтоплива. Весной не хватало овощей. И это только начало.Цитата:

serg kost:

Нефти и без этого уже не хватает. На днях США с союзниками выбросили на рынок громадное количество нефти из стратегического запаса, чтобы сбить цену на нефть. Вышел пшик. На несколько дней нефть подешевела на 15%, а сейчас возвращается к 80 баксов. И хранилища пустые...Цитата:

serg kost:

Сейчас в России в целом счастья больше. Равноправия меньше.

Don Julio:

Прям выдавливаешь через силу изпод себя комментарии, как загнанная лошадка

Цитата:Серьезно? Выбивали показания? И током пытали?Цитата:Мучаются наверно бедныеПо дешевке из России покупаютА России выхода нет да?)/Цитата:Ну России это конечно не грозитПотомучто в российских машинах нет чипов)Цитата:Ужас Цитата:АЖ прослезилсяДавно просто кисилева не читал)Цитата:УжасКакие не стратегические американцы)Цитата:Тоесть в России счастья больше но население хочет обратно в СССР?Цитата:Извини но я не тыя если хочу пишуТебе же команда по вечерам приходитТолько незнаю в чем смыслМеня развлекать? Да мне скучно уже с пиньятой играться