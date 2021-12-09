Отправлено: - 20:28

alex_60:

НВШГ

serg kost:

А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран

serg kost:

Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.

serg kost:

А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.

Цитата:ТАССРасшифруюТы Алекс стал скученЦитата:Ресурсы ты имеешь ввиду нефть полезные ископаемые или силовые ресурсы?Страны ЕС,Китай,Иран,Турция,Канада ты эти страны в расчет не берешь?Есть только региональная страна Россия и мировой жандарм США?)Цитата:А до этого что мешало?)А что мешает России ввести контрсанкции и не проДавать нефть Европе которая сейчас Россию нказывает?)Почему Россия не может отказаться от американских и европейских брендов,магазинов,корпораций?)Открою секрет не буду говорить про лес,нефть,газ,уголь кому он в России принадлежитНо даже такой удивительный факт)ТЭЦ а Челябинске и много где по стране принадлежит Финляндии)Цитата:Счастья полные штаны были у всех в СССР как пишут совколюбителиНо чето все отделились))И от России отделятся) вот когда лучше жить станут тогда и отделятся)