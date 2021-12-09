Пока новые правила не придумаем, никто никуда не уйдет! А то выяснится что кто то не принимал участие в голосовании, но при этом про новые правила пишет администрации и просит их о чем то.. Пора уже брать и на себя в том числе ответственность.. Все думаю уже выросли, с 2007го то годика.. А потом на поверку администрации, на согласие или несогласие..
В мире не хватает уже ресурсов на эти парады. А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран. Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее. А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.
serg kost: А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран
Ресурсы ты имеешь ввиду нефть полезные ископаемые или силовые ресурсы? Страны ЕС,Китай,Иран,Турция,Канада ты эти страны в расчет не берешь? Есть только региональная страна Россия и мировой жандарм США?) Цитата:
serg kost: Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.
А до этого что мешало?) А что мешает России ввести контрсанкции и не проДавать нефть Европе которая сейчас Россию нказывает?) Почему Россия не может отказаться от американских и европейских брендов,магазинов,корпораций?) Открою секрет не буду говорить про лес,нефть,газ,уголь кому он в России принадлежит Но даже такой удивительный факт) ТЭЦ а Челябинске и много где по стране принадлежит Финляндии) Цитата:
serg kost: А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.
Счастья полные штаны были у всех в СССР как пишут совколюбители Но чето все отделились)) И от России отделятся) вот когда лучше жить станут тогда и отделятся)
В ЕС не хватает уже сейчас газа и электроэнергии. Из-за подорожавшего газа массово закрываются крупнейшие заводы удобрений (кроме российских). Проблема настолько остра, что закупками удобрений занимаются первые руководители Бразилии и Индии. Из-за нехватки удобрений в ближайшие годы будет нарастать нехватка продовольствия. Можно ещё вспомнить нехватку чипов, из-за которой встали мировое автомобилестроение, и другие отрасли. Или нехватку водителей, которая привела к перебоям в поставках в супермаркеты Англии и США. А также нехватка другой рабочей силы. К примеру, в Англии массово утилизируют свиней из-за нехватки забойщиков. А начиналось всё с нехватки медиков, масок и аппаратов ИВЛ, которые в прошлом году незаконно конфисковывались при доставке в другие страны разными членами ЕС, например, Чехией. У нас сейчас нехватка эл-энергии и дизтоплива. Весной не хватало овощей. И это только начало.Цитата:
abaika95: А что мешает России ввести контрсанкции и не проДавать нефть Европе
Нефти и без этого уже не хватает. На днях США с союзниками выбросили на рынок громадное количество нефти из стратегического запаса, чтобы сбить цену на нефть. Вышел пшик. На несколько дней нефть подешевела на 15%, а сейчас возвращается к 80 баксов. И хранилища пустые...Цитата:
abaika95: Счастья полные штаны были у всех в СССР
Сейчас в России в целом счастья больше. Равноправия меньше.
111: Пока новые правила не придумаем, никто никуда не уйдет!
Марик, ты чо теперя здесь бугром заделался?? Таки вложил срества в акции газеты, ну красавчег, молодець. Теперь еще законотворчеством изволил заняться. Еще как мордаривать будешь не решил, кого вжбан, кому уважуху. Грядут перемены, надо палагать. Цитата:
abaika95: Прям какое-то гестапо а не полиция У нас тоже такое есть но единично и быстро УСБ разбирается В России же прям система
Прям выдавливаешь через силу изпод себя комментарии, как загнанная лошадка, которая пока еще трусится из последних сил, а хозяин смотрит и думает, щас пристрелить, или пусть еще чуть-чуть еще кружок пробежит.
111: Почему 3о, а не 30? Вообще какая то крень, 3о...
Это крень называцца- марафетинг, кажись!
Щас вся сила, сказыват, в ём. Еще там мудрец, спросил, в чем твоя сила, брат! А брат яму отвечат, в марафетинге говорит моя сила! Вона как оно ныне! Ты та чо без марафету пока обходисся? Ну дело то молодое, тебе только надысь полтяшок ссиропило, совсем ишо сопляк молодой. Тебе может и рановато. Вся жисть спереду!
Don Julio: Теперь еще законотворчеством изволил заняться.
Это не я, это намекнули в который раз с администрации.. Ну чтоб не жаловались постоянно, а че то, а че это, а почему у того то фоты больше выкладываются за день, чем у нас за всю жизнь.. Как пример.. Ну давайте сами решим, что почем, как люди уже взрослые, ответственные за свои слова.. Почему мы как маменькины сыночки в наши в среднем 45, жалуемся таким же по возрасту людям? Как и много много лет назад? А решить как семья, нашего общего форума, ни крена не можем сами? Хотя бы частично, предложить, исправить, договориться... Что мне тебе то говорить, сам знаешь.. Родители скоро состарятся.. И что, кому жаловаться будем?
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