Отправлено: - 21:14

abaika95:

УСБ разберётся и если реально забили человека то накажут виновных

Цитата:О чем это вы!?Такого не было и такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Это еще при старом прижиме, это бывало, но после 30 лет независимости, это явление искоринено окончательно.Как ты себе представляешь это возможным в соверенной и процветающей стране!? И тем более, где!? В Чимкенте, светоче мудрости и законопослушания, сердце Чуйской долины.Явно что у человека во время допроса заболело сердце и он 30-40 раз падал, с высоты собственного роста. Прям на глазах многочисленных свидетелей.