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≡ Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43032
Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
Отправлено: 09.12.21 - 13:42
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Вечером 8 декабря в одном из кабинетов департамента полиции города Шымкента во время допроса скончался 31-летний парень. Полиция утверждает, что у задержанного произошел сердечный приступ.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23534
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:42
#1
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Здоровья - нет.
Не - воруй... :lol: ;-)
Конечно - забили... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14393
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:48
#2
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Цитата:
Полиция утверждает, что у задержанного произошел сердечный приступ


И тут же утверждает:
Цитата:
точная причина смерти выясняется", - сообщили в полиции.

Как так?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14393
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:50
#3
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Цитата:
А потом из полиции позвонили и предложили… забрать тело!

В смысле забрать? А как же вскрытие, установка причины смерти?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6553
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 16:50
#4
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Собственная безопасность?
Еще и Шимкента?
Тогда точно сердечный приступ..
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
161
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 18:15
#5
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Жаль парня. А родню в два раза. Годами будут искать правду. Соболезную.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11419
Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
Отправлено: 09.12.21 - 20:34
#6
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УСБ разберётся и если реально забили человека то накажут виновных
У нас такое быстро расследуют
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23534
Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
Отправлено: 09.12.21 - 20:39
#7
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Цитата:
abaika95:
У нас такое быстро расследуют

Полиция - невиновна... 8-) :-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
414
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 21:14
#8
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Цитата:
abaika95:
УСБ разберётся и если реально забили человека то накажут виновных

О чем это вы!?
Такого не было и такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Это еще при старом прижиме, это бывало, но после 30 лет независимости, это явление искоринено окончательно.
Как ты себе представляешь это возможным в соверенной и процветающей стране!? И тем более, где!? В Чимкенте, светоче мудрости и законопослушания, сердце Чуйской долины.
Явно что у человека во время допроса заболело сердце и он 30-40 раз падал, с высоты собственного роста. Прям на глазах многочисленных свидетелей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4957
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 21:39
#9
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Это ваш сарказм, насмешка или вы на полном серьёзе так полагаете? Если последнее,то я сочувствую вам, надо обращаться врачам
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