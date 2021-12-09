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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6544
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 17:59
#4171
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Пока новые правила не придумаем, никто никуда не уйдет!
А то выяснится что кто то не принимал участие в голосовании, но при этом про новые правила пишет администрации и просит их о чем то..
Пора уже брать и на себя в том числе ответственность..
Все думаю уже выросли, с 2007го то годика..
А потом на поверку администрации, на согласие или несогласие..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14567
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 18:25
#4172
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Цитата:
abaika95:
Маркс кратко описал


НВШГ
чтобы не думал, сразу расшифрую.
на воре и шапка горит.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
666
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 19:23
#4173
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Цитата:
abaika95: И начнется парад суверенитетов

В мире не хватает уже ресурсов на эти парады.
А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран.
Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.
А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2758
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 20:06
#4174
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Очередной выпуск №477

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 20:28
#4175
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Цитата:
alex_60:
НВШГ

ТАСС
Расшифрую
Ты Алекс стал скучен
Цитата:
serg kost:
А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран

Ресурсы ты имеешь ввиду нефть полезные ископаемые или силовые ресурсы?
Страны ЕС,Китай,Иран,Турция,Канада ты эти страны в расчет не берешь?
Есть только региональная страна Россия и мировой жандарм США?)
Цитата:
serg kost:
Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.

А до этого что мешало?)
А что мешает России ввести контрсанкции и не проДавать нефть Европе которая сейчас Россию нказывает?)
Почему Россия не может отказаться от американских и европейских брендов,магазинов,корпораций?)
Открою секрет не буду говорить про лес,нефть,газ,уголь кому он в России принадлежит
Но даже такой удивительный факт)
ТЭЦ а Челябинске и много где по стране принадлежит Финляндии)
Цитата:
serg kost:
А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.

Счастья полные штаны были у всех в СССР как пишут совколюбители
Но чето все отделились))
И от России отделятся) вот когда лучше жить станут тогда и отделятся)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 20:31
#4176
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Досмотрел дудя новый фильм про пытки в России
Страшно страшно
Прям какое-то гестапо а не полиция
У нас тоже такое есть но единично и быстро УСБ разбирается
В России же прям система

Дракон тебя в СССР пытали до суда выбивая показания? Или тогда это было неприемлемо?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 20:36
#4177
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Цитата:
abaika95:
Или тогда это было неприемлемо?

Всё - было... 8-) :-o
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