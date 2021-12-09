Цитата:
alex_60:
НВШГ
ТАСС
Расшифрую
Ты Алекс стал скучен
Цитата:
serg kost:
А ресурсы есть у России, США и ещё нескольких стран
Ресурсы ты имеешь ввиду нефть полезные ископаемые или силовые ресурсы?
Страны ЕС,Китай,Иран,Турция,Канада ты эти страны в расчет не берешь?
Есть только региональная страна Россия и мировой жандарм США?)
Цитата:
serg kost:
Через несколько лет Россия сама будет выбирать, кому продать нефть, газ, удобрения, уголь, уран и прочее.
А до этого что мешало?)
А что мешает России ввести контрсанкции и не проДавать нефть Европе которая сейчас Россию нказывает?)
Почему Россия не может отказаться от американских и европейских брендов,магазинов,корпораций?)
Открою секрет не буду говорить про лес,нефть,газ,уголь кому он в России принадлежит
Но даже такой удивительный факт)
ТЭЦ а Челябинске и много где по стране принадлежит Финляндии)
Цитата:
serg kost:
А у регионов внутри России даже мыслей не будет куда-то отделяться от своего счастья.
Счастья полные штаны были у всех в СССР как пишут совколюбители
Но чето все отделились))
И от России отделятся) вот когда лучше жить станут тогда и отделятся)