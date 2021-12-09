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Президент Казахстана отложил введение новых порогов достаточности пенсионных накоплений
Президент Казахстана отложил введение новых порогов достаточности пенсионных накоплений
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