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≡ Президент Казахстана отложил введение новых порогов достаточности пенсионных накоплений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43032
Президент Казахстана отложил введение новых порогов достаточности пенсионных накоплений
Отправлено: 09.12.21 - 18:28
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Прежние пороги будут действовать вплоть до 1 апреля 2022 года. Об этом поручении Касым-Жомарта Токаева Правительству сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем Instagram-аккаунте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14567
Re: Президент Казахстана отложил введение новых порогов...
Отправлено: 09.12.21 - 18:28
#1
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популизм.
видать не все сенаторы и их родичи успели забрать свои миллионы пенсионных из своих миллионных зарплат.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
198
Re: Президент Казахстана отложил введение новых порогов...
Отправлено: 09.12.21 - 19:12
#2
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А что изменится 1 апреля? Все сразу неожиданно разбогатеют? Бред
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