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≡ Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету" отключили от трансляции судебного заседания по ходатайству подсудимых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43032
Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету" отключили от трансляции судебного заседания по ходатайству подсудимых
Отправлено: 09.12.21 - 15:02
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Главное судебное разбирательство в отношении четырех жителей Рудного, обвиняемых в жестоком избиении двух других рудничан, началось сегодня, 9 декабря, в ювенальном областном суде.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
106
Re: Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету"...
Отправлено: 09.12.21 - 15:02
#1
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Когда толпой бьют, все такие герои, а в газету попасть боится. Что ж ты герой прячешься? Принимай заслуженную славу
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11419
Re: Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету"...
Отправлено: 09.12.21 - 17:42
#2
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Цитата:
Еще до начала главного судебного разбирательства подсудимые ходатайствовали о недопущении корреспондента "Нашей Газеты

ПодсудимыЕ
Не только несовершеннолетний?
Цитата:
- С учетом применения ст.29 УПК РК постановляю закрыть процесс и отключить СМИ от онлайн-процесса, - обратился к корреспонденту "НГ" судья Манарбек Урумбаев. - На оглашении приговора вы сможете присутствовать.

Цитата:
Ст. 29 УПК РК действительно ограничивает участие СМИ, если уголовное дело слушается против несовершеннолетнего, 

Да только вы почему-то эту статью дальше не приводите

Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование.

Тобиш по этой статье следует что могли закрыть заседание не только потомучто там фигурирует несоврешенолетей но и по иным другим причинам например если требуется соблюдение безопасности для потерпевшего,свидетеля и иных участников дела

Цитата:
Возникает еще один вопрос - почему суд с участием несовершеннолетнего не закрыли с самого начала, опираясь на ст. 29 УПК РК?

А было ходатайство от подсудимого до начала прений?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4956
Re: Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету"...
Отправлено: 09.12.21 - 19:03
#3
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Кстати, а где участковые в это время были? Они устали сторожить порядочных хозяев магазинов с посыльными лживыми подростками! На часах два ночи, толпа молодежи тусуется возле продуктового магазина, а участковому похер!
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