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≡ 40 миллиардов ушли на ветер - Антикор о преступлениях в сельском хозяйстве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43032
40 миллиардов ушли на ветер - Антикор о преступлениях в сельском хозяйстве
Отправлено: 09.12.21 - 17:25
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В сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, более половины из них приходится на хищение субсидий. По словам главы Антикора, анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6544
Re: 40 миллиардов ушли на ветер - Антикор о преступлениях в...
Отправлено: 09.12.21 - 17:25
#1
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Ну а вообще у нас зачем солнечные батареи, ветряки?
Только для коррупции..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14567
Re: 40 миллиардов ушли на ветер - Антикор о преступлениях в...
Отправлено: 09.12.21 - 18:35
#2
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такое впечатление что две фамилии почти везде в кз, Ахметов и Ахметжанов.
в руководстве страной.
одни сидят или отбыли срок на нарах,
другие в акимах и антикоре.
работают....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4956
Re: 40 миллиардов ушли на ветер - Антикор о преступлениях в...
Отправлено: 09.12.21 - 18:48
#3
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Кроме антикора есть же ещё чиновники, которые блюдут за использованием и отдачей казённых денег, или отдали и траве не расти?
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