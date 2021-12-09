Отправлено: - 17:53

alex_60:

долго думал.что такое НГВД. Ну НГ понятно, а вот ВД. с ВД тупик.

Маркс:

На примере форума легко можно понять, как работают окна Овертона. Сначала появляется неадекватный проводник одноименной же идеи. И этот проводник начинает пороть чушь и нести откровенную пургу. Сначала все пытаются бороться с бредом сивой кобылы и образумить этого возмутителя спокойствия, но это никогда не приводит к результату. Со временем количество борцов за правду уменьшается из-за понимания бесполезности своих стараний и остаются только самые активные и стойкие борцы за справедливость. Но даже они оказываются не в состоянии бороться с ветряной мельницей, которая запрограммирована молоть чепуху даже без идейного ветра, а просто чтобы потешить ЧСВ. Но самое интересное в этом то, что проводник неадеквата начинает воспринимать уменьшение антагонистов своим достижением и победой, поэтому, вдохновленный успехами, начинает лепить еще большую лажу, потому что теперь считается хоть и лже-, но сусаниным данного сообщества, не встречающим противодействия со стороны оппонентов. Его завиральные композиции уже доходят до такого уровня, что опровергать их становится совсем бессмысленно, так как они и так находятся за гранью разумного. Однако, молодая и неопытная форумная поросль, видя отсутствие оппозиции начинает воспринимать неадекватную чушь за свет истины. Особо не задумываясь, они подхватывают идеи бредоносца и начинают их защищать, взлаивая на редких правдолюбцев и постепенно набирая силу. Так рушатся основы и скрепы, начинается развал сообщества. Потом, как правило, эти первые овертоновцы начинают бегать и, мотая сопли на кулак, каяться и посыпать головы пеплом, валить свою вину на других, но исправить уже ничего невозможно. Поезд истории ушел, оставив жалких и ничтожных очковтирателей в канаве под насыпью ими же разрушенного пути.

Цитата:Ну это же элементарноНаша газета Валерий ДашаЦитата:Маркс кратко описал с примером форума что случилось с российской империей и как к власти пришли большевики которые говорили крамольные вещи постепенно расширяя окно овертона и вовлекая в этот процесс молодую поросль,империя прилагала колосальные силы чтобы бороться с этим а потом поняв что бесполезно и просто развалилась?Спасибо кэп вполне актуально и теоретически верно)Даже больше скажуЭти все также верно применимо к развалу СССРОпять та же крамола,опять окно овертона опять молодая поросль,опять империя не находит Сил (правда большевики уже деградировали и забыли как сами были дессидентской партией) и в итоге активное меньшинство сторонников перестройки побеждает))В России сейчас что происходит? Третий круг? Опять крамола,опять окно опять молодежь и опять империя не находит Сил)))))Прям материл для политологической или социологической статьиХотя у Иноземцева уже это описаноА книге бесконечная империя))