На примере форума легко можно понять, как работают окна Овертона. Сначала появляется неадекватный проводник одноименной же идеи. И этот проводник начинает пороть чушь и нести откровенную пургу. Сначала все пытаются бороться с бредом сивой кобылы и образумить этого возмутителя спокойствия, но это никогда не приводит к результату. Со временем количество борцов за правду уменьшается из-за понимания бесполезности своих стараний и остаются только самые активные и стойкие борцы за справедливость. Но даже они оказываются не в состоянии бороться с ветряной мельницей, которая запрограммирована молоть чепуху даже без идейного ветра, а просто чтобы потешить ЧСВ.
Но самое интересное в этом то, что проводник неадеквата начинает воспринимать уменьшение антагонистов своим достижением и победой, поэтому, вдохновленный успехами, начинает лепить еще большую лажу, потому что теперь считается хоть и лже-, но сусаниным данного сообщества, не встречающим противодействия со стороны оппонентов. Его завиральные композиции уже доходят до такого уровня, что опровергать их становится совсем бессмысленно, так как они и так находятся за гранью разумного. Однако, молодая и неопытная форумная поросль, видя отсутствие оппозиции начинает воспринимать неадекватную чушь за свет истины. Особо не задумываясь, они подхватывают идеи бредоносца и начинают их защищать, взлаивая на редких правдолюбцев и постепенно набирая силу.
Так рушатся основы и скрепы, начинается развал сообщества. Потом, как правило, эти первые овертоновцы начинают бегать и, мотая сопли на кулак, каяться и посыпать головы пеплом, валить свою вину на других, но исправить уже ничего невозможно. Поезд истории ушел, оставив жалких и ничтожных очковтирателей в канаве под насыпью ими же разрушенного пути.
Ну так что со или с Флудом? Давайте придумывать правила, новые правила.. Допустим писать комменты не более десяти в сутки. Выкладывать одно фото в неделю. Да, обращаться на Вы... Изгонять из Флуда неуравновешенных личностей, махая кнопками.. Что еще?
Можно исходя из личности пользователя, прописать каждому правила и расписать.. Я например часто пишу за приемом пищи, а может быть это нельзя, может пища хуже усваивается и надо писать только с приемами пива.. Кто то птшет лежа на диване, это же скалиоз... Ну и тд..
Тем кто пишет статьи, народные новости, конечно флуд не выгоден, потому что на их статьи никто не обращает внимания, гоняются либо за мной, либо за абайкой.. Вот еще один плюс этих правил.. Будем больше писать по темам.
Можно и так, не имеешь права писать подряд два комментария.. А что, вполне нормально.. Я например этим всегда грешу, не могу в одном комменте прятать несколько мыслей так сказать, либо ответов.. Ну это касается например меня.. Конечно выполню..
Небывалая голодная великая депрессия Необходимость героически валять дурака Нет гибельным вредоносным диетам Ненужная голова в дискуссиях Наши голодные вычеркнутые дни Ну где вы диссонансы Никакого голода в доме Новые герои варочных дел
alex_60: долго думал.что такое НГВД. Ну НГ понятно, а вот ВД. с ВД тупик.
Ну это же элементарно Наша газета Валерий Даша Цитата:
Маркс: На примере форума легко можно понять, как работают окна Овертона. Сначала появляется неадекватный проводник одноименной же идеи. И этот проводник начинает пороть чушь и нести откровенную пургу. Сначала все пытаются бороться с бредом сивой кобылы и образумить этого возмутителя спокойствия, но это никогда не приводит к результату. Со временем количество борцов за правду уменьшается из-за понимания бесполезности своих стараний и остаются только самые активные и стойкие борцы за справедливость. Но даже они оказываются не в состоянии бороться с ветряной мельницей, которая запрограммирована молоть чепуху даже без идейного ветра, а просто чтобы потешить ЧСВ. Но самое интересное в этом то, что проводник неадеквата начинает воспринимать уменьшение антагонистов своим достижением и победой, поэтому, вдохновленный успехами, начинает лепить еще большую лажу, потому что теперь считается хоть и лже-, но сусаниным данного сообщества, не встречающим противодействия со стороны оппонентов. Его завиральные композиции уже доходят до такого уровня, что опровергать их становится совсем бессмысленно, так как они и так находятся за гранью разумного. Однако, молодая и неопытная форумная поросль, видя отсутствие оппозиции начинает воспринимать неадекватную чушь за свет истины. Особо не задумываясь, они подхватывают идеи бредоносца и начинают их защищать, взлаивая на редких правдолюбцев и постепенно набирая силу. Так рушатся основы и скрепы, начинается развал сообщества. Потом, как правило, эти первые овертоновцы начинают бегать и, мотая сопли на кулак, каяться и посыпать головы пеплом, валить свою вину на других, но исправить уже ничего невозможно. Поезд истории ушел, оставив жалких и ничтожных очковтирателей в канаве под насыпью ими же разрушенного пути.
Маркс кратко описал с примером форума что случилось с российской империей и как к власти пришли большевики которые говорили крамольные вещи постепенно расширяя окно овертона и вовлекая в этот процесс молодую поросль,империя прилагала колосальные силы чтобы бороться с этим а потом поняв что бесполезно и просто развалилась? Спасибо кэп вполне актуально и теоретически верно) Даже больше скажу Эти все также верно применимо к развалу СССР Опять та же крамола,опять окно овертона опять молодая поросль,опять империя не находит Сил (правда большевики уже деградировали и забыли как сами были дессидентской партией) и в итоге активное меньшинство сторонников перестройки побеждает)) В России сейчас что происходит? Третий круг? Опять крамола,опять окно опять молодежь и опять империя не находит Сил))))) Прям материл для политологической или социологической статьи Хотя у Иноземцева уже это описано А книге бесконечная империя))
Россия сейчас это Австро венгерская империя периода заката В этой империи венгры добились равноправия и получения широкой автономии в России тоже самое сделали чеченцы Можно назвать ее Российско-Чеченская федерация Чечня какбы формально подчиняется а на деле плевать ей на Москву В остальном же Россия держится на традиции, пропаганде и страхе перед полицией и армией Но когда то и это кончится И начнется парад суверенитетов Про СССР тоже не верили а щас уже целое поколение выросло без совка
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