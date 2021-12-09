На примере форума легко можно понять, как работают окна Овертона. Сначала появляется неадекватный проводник одноименной же идеи. И этот проводник начинает пороть чушь и нести откровенную пургу. Сначала все пытаются бороться с бредом сивой кобылы и образумить этого возмутителя спокойствия, но это никогда не приводит к результату. Со временем количество борцов за правду уменьшается из-за понимания бесполезности своих стараний и остаются только самые активные и стойкие борцы за справедливость. Но даже они оказываются не в состоянии бороться с ветряной мельницей, которая запрограммирована молоть чепуху даже без идейного ветра, а просто чтобы потешить ЧСВ.
Но самое интересное в этом то, что проводник неадеквата начинает воспринимать уменьшение антагонистов своим достижением и победой, поэтому, вдохновленный успехами, начинает лепить еще большую лажу, потому что теперь считается хоть и лже-, но сусаниным данного сообщества, не встречающим противодействия со стороны оппонентов. Его завиральные композиции уже доходят до такого уровня, что опровергать их становится совсем бессмысленно, так как они и так находятся за гранью разумного. Однако, молодая и неопытная форумная поросль, видя отсутствие оппозиции начинает воспринимать неадекватную чушь за свет истины. Особо не задумываясь, они подхватывают идеи бредоносца и начинают их защищать, взлаивая на редких правдолюбцев и постепенно набирая силу.
Так рушатся основы и скрепы, начинается развал сообщества. Потом, как правило, эти первые овертоновцы начинают бегать и, мотая сопли на кулак, каяться и посыпать головы пеплом, валить свою вину на других, но исправить уже ничего невозможно. Поезд истории ушел, оставив жалких и ничтожных очковтирателей в канаве под насыпью ими же разрушенного пути.
Ну так что со или с Флудом? Давайте придумывать правила, новые правила.. Допустим писать комменты не более десяти в сутки. Выкладывать одно фото в неделю. Да, обращаться на Вы... Изгонять из Флуда неуравновешенных личностей, махая кнопками.. Что еще?
Можно исходя из личности пользователя, прописать каждому правила и расписать.. Я например часто пишу за приемом пищи, а может быть это нельзя, может пища хуже усваивается и надо писать только с приемами пива.. Кто то птшет лежа на диване, это же скалиоз... Ну и тд..
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