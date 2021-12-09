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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14564
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 09:03
#4156
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Цитата:
abaika95:
подвалах НГВД?


долго думал.что такое НГВД.
Ну НГ понятно, а вот ВД.
с ВД тупик.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 09:47
#4157
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Цитата:
alex_60:
мрак, что несешь.


Чёта, быстро его починили, думал вместе с японцами в космос отправили.

Цитата:
alex_60:
2 декабря, шесть дней назад, он оставлял сообщение на форуме.


Робот Фёдор, ясно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 11:43
#4158
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1737
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 12:26
#4159
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Цитата:
abaika95:
Уууууххх!!! Империя!!!

На примере форума легко можно понять, как работают окна Овертона. Сначала появляется неадекватный проводник одноименной же идеи. И этот проводник начинает пороть чушь и нести откровенную пургу. Сначала все пытаются бороться с бредом сивой кобылы и образумить этого возмутителя спокойствия, но это никогда не приводит к результату. Со временем количество борцов за правду уменьшается из-за понимания бесполезности своих стараний и остаются только самые активные и стойкие борцы за справедливость. Но даже они оказываются не в состоянии бороться с ветряной мельницей, которая запрограммирована молоть чепуху даже без идейного ветра, а просто чтобы потешить ЧСВ.

Но самое интересное в этом то, что проводник неадеквата начинает воспринимать уменьшение антагонистов своим достижением и победой, поэтому, вдохновленный успехами, начинает лепить еще большую лажу, потому что теперь считается хоть и лже-, но сусаниным данного сообщества, не встречающим противодействия со стороны оппонентов. Его завиральные композиции уже доходят до такого уровня, что опровергать их становится совсем бессмысленно, так как они и так находятся за гранью разумного. Однако, молодая и неопытная форумная поросль, видя отсутствие оппозиции начинает воспринимать неадекватную чушь за свет истины. Особо не задумываясь, они подхватывают идеи бредоносца и начинают их защищать, взлаивая на редких правдолюбцев и постепенно набирая силу.

Так рушатся основы и скрепы, начинается развал сообщества. Потом, как правило, эти первые овертоновцы начинают бегать и, мотая сопли на кулак, каяться и посыпать головы пеплом, валить свою вину на других, но исправить уже ничего невозможно. Поезд истории ушел, оставив жалких и ничтожных очковтирателей в канаве под насыпью ими же разрушенного пути.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 16:56
#4160
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Ну так что со или с Флудом?
Давайте придумывать правила, новые правила..
Допустим писать комменты не более десяти в сутки.
Выкладывать одно фото в неделю.
Да, обращаться на Вы...
Изгонять из Флуда неуравновешенных личностей, махая кнопками..
Что еще?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 17:02
#4161
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Можно исходя из личности пользователя, прописать каждому правила и расписать..
Я например часто пишу за приемом пищи, а может быть это нельзя, может пища хуже усваивается и надо писать только с приемами пива..
Кто то птшет лежа на диване, это же скалиоз...
Ну и тд..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 17:05
#4162
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По бане..
Предлагал уже вызволять из нее не по количеству 30ти комментариев, а допустим недельно, потом месячно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 17:10
#4163
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Может кому то нужно пропить курс витаминок группы В..
Потом только приходить на форум с доказательствами того, что подлечился..
Я например в Рудном уже тут допил коробочку..

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