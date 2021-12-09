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≡ Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету" отключили от трансляции судебного заседания по ходатайству подсудимых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43030
Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету" отключили от трансляции судебного заседания по ходатайству подсудимых
Отправлено: 09.12.21 - 15:02
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Главное судебное разбирательство в отношении четырех жителей Рудного, обвиняемых в жестоком избиении двух других рудничан, началось сегодня, 9 декабря, в ювенальном областном суде.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
106
Re: Дело о жестокой драке в Рудном: "Нашу Газету"...
Отправлено: 09.12.21 - 15:02
#1
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Когда толпой бьют, все такие герои, а в газету попасть боится. Что ж ты герой прячешься? Принимай заслуженную славу
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