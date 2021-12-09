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≡ Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43030
Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца уверен, что его забили до смерти
Отправлено: 09.12.21 - 13:42
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Вечером 8 декабря в одном из кабинетов департамента полиции города Шымкента во время допроса скончался 31-летний парень. Полиция утверждает, что у задержанного произошел сердечный приступ.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23531
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:42
#1
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Здоровья - нет.
Не - воруй... :lol: ;-)
Конечно - забили... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14392
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:48
#2
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Цитата:
Полиция утверждает, что у задержанного произошел сердечный приступ


И тут же утверждает:
Цитата:
точная причина смерти выясняется", - сообщили в полиции.

Как так?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14392
Re: Брат умершего на допросе в шымкентской полиции костанайца...
Отправлено: 09.12.21 - 13:50
#3
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Цитата:
А потом из полиции позвонили и предложили… забрать тело!

В смысле забрать? А как же вскрытие, установка причины смерти?
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