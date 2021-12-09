Отправлено: - 12:43

Тот самый:

что питомники бабахают по несколько кило химических удобрений в год на каждое дерево (!) для быстрого выращивания этих сосен

Тот самый:

А нитраты могут в грунтовые воды попасть,

Тот самый:

Лучше в каждом дворе вырастить свою ёлку и наряжать её.

Цитата:Согласен, питомники - это бизнес, они могут. Лесхозы, вряд ли.Цитата:Водоохранные зоны для этого и придумали.Да, и выращивание любой сх культуры: от зерновых до свеклы сейчас немыслимо без пестицидов, гербицидов и инсектицидов.Цитата:У меня растет такая... ель сизая... под 2 метра уже... пока наряжать жалко. Для этого есть пара искусственных с помойки.