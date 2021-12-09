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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43028
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:21
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Почитатели пластиковой и отнюдь не дешевой имитации призывают пожалеть лес, говорят о практичности, ищут альтернативу в виде дерева в горшке и освежителе воздуха с хвойным ароматом, по ходу обзывая варварами тех, кто по-прежнему радуется настоящей ёлочке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6532
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:37
#30
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Цитата:
Тот самый:
подъезд часто в иголках до середины января

В середине только выносят, после старого..
В среднем до февраля..
Иголки на лестницах..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14564
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:39
#31
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года два три назад помню, новый год встретили,
а возле астыкжана лежали горы непроданных сосен.
может год аномальный был.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6532
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:42
#32
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Наша елка в этом году..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14564
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:42
#33
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Цитата:
yudjin:
Цитата: Добринцофф: у родителей стоит живая,друзья то же не признают исскуственные.
вот же "дикари"!
Да, Володя?
Как ты с ними общаешься и за один стол садишься?


забавная ситуация, с дикарями за стол.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1735
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:43
#34
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Цитата:
Тот самый:
Ну и соседи, конечно, "радуют" - подъезд часто в иголках до середины января.

Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию? Мало кто видел, что творится в трубах после того, как эти иголки сцепляются между собой и застревают во всяких проблемных местах как пробки, собирая на себя весь остальной мусор. А так как жидкость через них фильтруется, то и промыть все это дело водой не представляется возможным.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7955
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:43
#35
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Цитата:
Тот самый:
что питомники бабахают по несколько кило химических удобрений в год на каждое дерево (!) для быстрого выращивания этих сосен

Согласен, питомники - это бизнес, они могут. Лесхозы, вряд ли.

Цитата:
Тот самый:
А нитраты могут в грунтовые воды попасть,

Водоохранные зоны для этого и придумали.
Да, и выращивание любой сх культуры: от зерновых до свеклы сейчас немыслимо без пестицидов, гербицидов и инсектицидов.

Цитата:
Тот самый:
Лучше в каждом дворе вырастить свою ёлку и наряжать её.

У меня растет такая... ель сизая... под 2 метра уже... пока наряжать жалко. Для этого есть пара искусственных с помойки.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7955
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:47
#36
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Цитата:
111:
В среднем до февраля.. Иголки на лестницах..

А выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?

Цитата:
Маркс:
Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию?

Обычно, сначала подметают, а потом моют. Нет же, бедные домохозяйки с окровавленными руками выжимают тряпку с иголками в окровавленной воде, смахивают слёзы и матерят гринпис.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14564
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:48
#37
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почему иголки так пугают антиживыхелок.
пять иголок упадет ,все катастрофа.
одна хлопушка с конфетти равна тысячи елок наверное по действию
в смысле подмести.
я например адекватно отношусь с живоелщикам,
хотя у меня искусственная много лет.
и не считаю их дикарями,у внуков живые стоят,
я этому рад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6532
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:52
#38
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Цитата:
yudjin:
выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?

Все ждут когда последняя елка уйдет..
За собой то прибираешься, там иголки и елки сами на столько сухие, что и ветки обламываются, но кто то же не убирает, типо уборщица придет и сама все помоет..
А она сама как елка весь январь..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1243
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:54
#39
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Цитата:
yudjin:
Лесхозы, вряд ли.


С лесхоза ёлки отец постоянно раньше покупал, вот от них помню запах был и стояли долго.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1243
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 13:09
#40
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Цитата:
Добринцофф:
в новогоднюю ночь выходить к ней всем двором,хочешь хороводы води,хочешь 100гр под ёлочкой с соседями выпей,красота


Да, потому что чувствуется, что у многих есть желание заводить новые знакомства среди соседей. Нужен повод ;-)
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