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Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43028
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:21
Почитатели пластиковой и отнюдь не дешевой имитации призывают пожалеть лес, говорят о практичности, ищут альтернативу в виде дерева в горшке и освежителе воздуха с хвойным ароматом, по ходу обзывая варварами тех, кто по-прежнему радуется настоящей ёлочке.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:37
Цитата:
В середине только выносят, после старого..
В среднем до февраля..
Иголки на лестницах..
Тот самый:
подъезд часто в иголках до середины января
подъезд часто в иголках до середины января
В середине только выносят, после старого..
В среднем до февраля..
Иголки на лестницах..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:39
года два три назад помню, новый год встретили,
а возле астыкжана лежали горы непроданных сосен.
может год аномальный был.
а возле астыкжана лежали горы непроданных сосен.
может год аномальный был.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:42
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:42
Цитата:
забавная ситуация, с дикарями за стол.
yudjin:
Цитата: Добринцофф: у родителей стоит живая,друзья то же не признают исскуственные.
вот же "дикари"!
Да, Володя?
Как ты с ними общаешься и за один стол садишься?
Цитата: Добринцофф: у родителей стоит живая,друзья то же не признают исскуственные.
вот же "дикари"!
Да, Володя?
Как ты с ними общаешься и за один стол садишься?
забавная ситуация, с дикарями за стол.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1735
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:43
Цитата:
Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию? Мало кто видел, что творится в трубах после того, как эти иголки сцепляются между собой и застревают во всяких проблемных местах как пробки, собирая на себя весь остальной мусор. А так как жидкость через них фильтруется, то и промыть все это дело водой не представляется возможным.
Тот самый:
Ну и соседи, конечно, "радуют" - подъезд часто в иголках до середины января.
Ну и соседи, конечно, "радуют" - подъезд часто в иголках до середины января.
Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию? Мало кто видел, что творится в трубах после того, как эти иголки сцепляются между собой и застревают во всяких проблемных местах как пробки, собирая на себя весь остальной мусор. А так как жидкость через них фильтруется, то и промыть все это дело водой не представляется возможным.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:43
Цитата:
Согласен, питомники - это бизнес, они могут. Лесхозы, вряд ли.
Цитата:
Водоохранные зоны для этого и придумали.
Да, и выращивание любой сх культуры: от зерновых до свеклы сейчас немыслимо без пестицидов, гербицидов и инсектицидов.
Цитата:
У меня растет такая... ель сизая... под 2 метра уже... пока наряжать жалко. Для этого есть пара искусственных с помойки.
Тот самый:
что питомники бабахают по несколько кило химических удобрений в год на каждое дерево (!) для быстрого выращивания этих сосен
что питомники бабахают по несколько кило химических удобрений в год на каждое дерево (!) для быстрого выращивания этих сосен
Согласен, питомники - это бизнес, они могут. Лесхозы, вряд ли.
Цитата:
Тот самый:
А нитраты могут в грунтовые воды попасть,
А нитраты могут в грунтовые воды попасть,
Водоохранные зоны для этого и придумали.
Да, и выращивание любой сх культуры: от зерновых до свеклы сейчас немыслимо без пестицидов, гербицидов и инсектицидов.
Цитата:
Тот самый:
Лучше в каждом дворе вырастить свою ёлку и наряжать её.
Лучше в каждом дворе вырастить свою ёлку и наряжать её.
У меня растет такая... ель сизая... под 2 метра уже... пока наряжать жалко. Для этого есть пара искусственных с помойки.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:47
Цитата:
А выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?
Цитата:
Обычно, сначала подметают, а потом моют. Нет же, бедные домохозяйки с окровавленными руками выжимают тряпку с иголками в окровавленной воде, смахивают слёзы и матерят гринпис.
111:
В среднем до февраля.. Иголки на лестницах..
В среднем до февраля.. Иголки на лестницах..
А выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?
Цитата:
Маркс:
Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию?
Сколько домохозяек, вымыв пол после елок, вылили воду в канализацию?
Обычно, сначала подметают, а потом моют. Нет же, бедные домохозяйки с окровавленными руками выжимают тряпку с иголками в окровавленной воде, смахивают слёзы и матерят гринпис.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:48
почему иголки так пугают антиживыхелок.
пять иголок упадет ,все катастрофа.
одна хлопушка с конфетти равна тысячи елок наверное по действию
в смысле подмести.
я например адекватно отношусь с живоелщикам,
хотя у меня искусственная много лет.
и не считаю их дикарями,у внуков живые стоят,
я этому рад.
пять иголок упадет ,все катастрофа.
одна хлопушка с конфетти равна тысячи елок наверное по действию
в смысле подмести.
я например адекватно отношусь с живоелщикам,
хотя у меня искусственная много лет.
и не считаю их дикарями,у внуков живые стоят,
я этому рад.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:52
Цитата:
Все ждут когда последняя елка уйдет..
За собой то прибираешься, там иголки и елки сами на столько сухие, что и ветки обламываются, но кто то же не убирает, типо уборщица придет и сама все помоет..
А она сама как елка весь январь..
yudjin:
выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?
выйти с веником и совком сразу после выноса и подмести что не позволяет?
Все ждут когда последняя елка уйдет..
За собой то прибираешься, там иголки и елки сами на столько сухие, что и ветки обламываются, но кто то же не убирает, типо уборщица придет и сама все помоет..
А она сама как елка весь январь..
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 12:54
Цитата:
С лесхоза ёлки отец постоянно раньше покупал, вот от них помню запах был и стояли долго.
yudjin:
Лесхозы, вряд ли.
Лесхозы, вряд ли.
С лесхоза ёлки отец постоянно раньше покупал, вот от них помню запах был и стояли долго.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 13:09
Цитата:
Да, потому что чувствуется, что у многих есть желание заводить новые знакомства среди соседей. Нужен повод
Добринцофф:
в новогоднюю ночь выходить к ней всем двором,хочешь хороводы води,хочешь 100гр под ёлочкой с соседями выпей,красота
в новогоднюю ночь выходить к ней всем двором,хочешь хороводы води,хочешь 100гр под ёлочкой с соседями выпей,красота
Да, потому что чувствуется, что у многих есть желание заводить новые знакомства среди соседей. Нужен повод
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