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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43027
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:21
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Почитатели пластиковой и отнюдь не дешевой имитации призывают пожалеть лес, говорят о практичности, ищут альтернативу в виде дерева в горшке и освежителе воздуха с хвойным ароматом, по ходу обзывая варварами тех, кто по-прежнему радуется настоящей ёлочке.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14560
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
те, кто на форуме хотя бы пару лет,
уже знают, кто за, и кто против.
и их мотивы.
так что ждем мнение тех, кто в этих
разговорах еще не участвовал.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14560
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно современные искуственные елки
уже совсем не те,которые были лет тридцать назад,
они даже красивее по виду натуральных из леса,
и запах на любой вкус и цвет.
но как я могу предать свою, которая живет с нами долгие годы.
это тоже память .
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14560
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно, у кого дети ,особенно маленькие,
лучше все таки натуральную.
//Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.

Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом хлопушки.
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.//
С.Маршак
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14622
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 09:32
#4
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В красном углу ринга - Евгений Полуянов!
В синем углу ринга - Добринцофф! Но он задерживается и мы его подождем!
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
40
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 10:18
#5
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Во не понимаю зачем поднимать провокационные вопросы? Вам негатива не хватает? Или просто хайпа захотелось, а позитивного ничего в голову не лезет?
Каждый живет как хочет, хочет покупает елку каждый год и каждый год ее выкидывает возле подьездов или мусорок, кто-то хочет и покупает одну на лет 6-10 и потом уже ободранную поломанную в коробочке выкидывает в мусорку откуда ее увезут на полигон и с остальным мусором утилизируют.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7951
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 10:32
#6
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Цитата:
Didos:
о не понимаю зачем поднимать провокационные вопросы? Вам негатива не хватает?

А где провокация? Это мнение, подкрепленное известными общественными организациями. Повод задуматься любителям пластика, так ли их "любовь" экологически безопасна. Или жизнь по принципу "после меня хоть трава не расти" сейчас в тренде?
А какой негатив может быть от праздника? Ну некоторые и здесь его найдут.

Цитата:
Didos:
ее увезут на полигон и с остальным мусором утилизируют.

В смысле прикроют земелькой, чтобы 400 лет она растворялась в мусорных недрах?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14560
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 10:45
#7
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Цитата:
Didos:
и каждый год ее выкидывает возле подьездов


у вас свалка возле подьезда?
не завидую.Цитата:
Didos:

Во не понимаю зачем поднимать провокационные вопросы?


да,у вас настроение для встречи Нового Года не очень что-то.
тема Елки вас так расстроила.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1733
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 10:46
#8
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Цитата:
Victor Yang:
В синем углу ринга - Добринцофф! Но он задерживается и мы его подождем!

Пока выступлю на стороне Добринцоффа. Вечно весь подъезд усыпан иголками от этих "красавиц", а бедные менеджеры по уборке должны страдать. Все мусорные площадки завалены этими "красавицами", а менеджеры по вывозу мусора должны страдать. Вся канализация забита нерастворимыми иголками от этих "красавиц", а бедные менеджеры по очистке стоков должны страдать.

Ну и не будем говорить о моральных страданиях тех, кто пускает под топор выращенный молодняк. К ним, наверное, в сон приходят загубленные елочки и взяв друг друга за веточки водят хороводы вокруг кровати. А на отрубленных ножках у бедолажек крестовины и тишина ... Только веточки беззвучно машут и машут, будто хотят улететь от обидчиков, но тяжелые кресты не пускают, тянут вниз. И тогда елочки начинают плакать, а слезинки у них - это иголочки высохшие. И когда выплачут они все свои слезки, их невинные души улетят в дремучие леса, куда не ступала никогда нога дровосека. А маленькие поломанные тельца будут долго валяться на мусорках, напоминая всем о бренности елочно-новогоднего бытия.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
40
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 10:56
#9
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Цитата:
yudjin:
А где провокация?

Провокация флейма, разве не так?
Цитата:
yudjin:
В смысле прикроют земелькой, чтобы 400 лет она растворялась в мусорных недрах?

у нас остальной пластик как то по другому утилизируют? или вы когда покупаете игрушки, электронику или другие вещи, одежду выбираете все это не из пластика?
Цитата:
alex_60:
у вас свалка возле подьезда?

елки после нового года возле подьезда просто воткнуты в сугробы, у вас как то по другому?\
upd: Даже расскажу прошлогодний случай о выбрасывателях елок во дворах у нас во дворе повсюду рассыпаны были эти иголки от елок, и ребенку лет 4, когда он катался с горки такая воткнулась в глаз с последствиями, так ште я за пластик. ;-)

[Исправлено: Didos, 09.12.2021 - 11:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6525
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 11:03
#10
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Тут все дело цены..
Двухметровая пластиковая елка стоит тысяч 100 где то?
Настоящая 2500..
Вот и весь вопрос..
Плюс хранение где то правильное..
Настоящую елку вынес около подъезда, заберут с руками и ногами..
И экологически чистая елка не окупится почти никогда, все это детские советы маркетологов..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8322
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 11:10
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Но он задерживается и мы его подождем!

Доброе утро!
Моя позиция неизменна,дикарям которые тащят в дом живое дерево ,что бы через две недели выкинуть его на помойку предлагаю выделять землю возле Кустаная и пусть лучше там по осени высаживают по одному дереву,а зимой под новый год можно будет съездить в этот лес посмотреть и порадоваться за свою живую елочку,вот это будет праздник для души и для детей,которые увидят ,что деревья должны жить в лесу ,а не помойке в 9 мкр.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8322
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 11:13
#12
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Цитата:
111:
Настоящую елку вынес около подъезда, заберут с руками и ногами..

Кто их забирает?
Валяются на помойках до 1 мая
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7951
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 11:16
#13
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Цитата:
Добринцофф:
дикарям которые тащят в дом живое дерево ,

Володя, ты давно в зеркало смотрел?
Ты наверное забыл, шо у тебя на новый год в углу стоит?
А соцсети то помнят! ;-)
Так что не лицемерь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6525
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ёлочный вопрос
Отправлено: 09.12.21 - 11:17
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Кто их забирает?

Тут не знаю, в Рудном их зачем то забирают, может жечь, может кроликам.
Тут посмотрим, жене сказал про экологически чистую, если бы двухметровая стоила хотя бы 30 тысяч, ни в какую, только живьем говорит..
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