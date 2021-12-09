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Victor Yang:

В синем углу ринга - Добринцофф! Но он задерживается и мы его подождем!



Цитата:Пока выступлю на стороне Добринцоффа. Вечно весь подъезд усыпан иголками от этих "красавиц", а бедные менеджеры по уборке должны страдать. Все мусорные площадки завалены этими "красавицами", а менеджеры по вывозу мусора должны страдать. Вся канализация забита нерастворимыми иголками от этих "красавиц", а бедные менеджеры по очистке стоков должны страдать.Ну и не будем говорить о моральных страданиях тех, кто пускает под топор выращенный молодняк. К ним, наверное, в сон приходят загубленные елочки и взяв друг друга за веточки водят хороводы вокруг кровати. А на отрубленных ножках у бедолажек крестовины и тишина ... Только веточки беззвучно машут и машут, будто хотят улететь от обидчиков, но тяжелые кресты не пускают, тянут вниз. И тогда елочки начинают плакать, а слезинки у них - это иголочки высохшие. И когда выплачут они все свои слезки, их невинные души улетят в дремучие леса, куда не ступала никогда нога дровосека. А маленькие поломанные тельца будут долго валяться на мусорках, напоминая всем о бренности елочно-новогоднего бытия.