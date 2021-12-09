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И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
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