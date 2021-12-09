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≡ И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43027
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
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Места для продажи сосен появились в разных районах города рядом с торговыми точками. Корреспонденты «НГ» побывали в трех местах продажи и узнали, почем же в этом году можно купить главный атрибут Нового года.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6525
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:11
#1
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Крестовины что то жиденькие на последнем ыото..

[Исправлено: 111, 09.12.2021 - 11:12]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8322
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:16
#2
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Ёлки на складскую ещё в октябре завезли,в ангар выгружали,как они доживут до Нг я не знаю.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7951
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:30
#3
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Цитата:
Добринцофф:
как они доживут до Нг я не знаю.

а тебя это разве должно волновать?.... или всё же балуешься не имитацией? ;-)

Статья неполноценная.
А почему бы не поинтересоваться где их берут и страдает ли лес от вырубки, чтобы успокоить некоторых впечатлительных граждан?
А я по расспрашивал, когда приобретал.
Продавец рассказал, что едут они в лесхозы Курганской и Свердловской областей. Там выделяют делянки с густо посаженным молодым лесом и разрешают его прореживать. Эти елки и есть по-большей части новогодние. И будущей лес продолжает расти!
Узнал почему некоторые желтые, а другие зеленые. Первые преимущественно из Кургана, почва наверное менее плодородная.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6525
И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в Костанае начали продавать задолго до праздника
Отправлено: 09.12.21 - 11:31
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Ёлки на складскую ещё в октябре завезли

Может то что на холоде, не рассыпаются, а когда в тепло там до 7го января уже видно, что быстро стареет..
Мы до старого года протягиваем..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14560
Re: И елки с крестовинами стоят - Главный новогодний атрибут в...
Отправлено: 09.12.21 - 11:35
#5
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на Арыстанбекова в конце ноября
целый лес из новогодних сосен уже стоял.
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