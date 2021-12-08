Re: Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач...

Отправлено: - 08:57

было 9 и 6, теперь 6 и 6,

что будет завтра никто не знает.

а если спутник(не лайт) делать, ну или казвак,китайскую,

то два раза колоться или один раз,

что то не видел такой информации.