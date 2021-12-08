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≡ Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач подписал постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43024
Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач подписал постановление
Отправлено: 08.12.21 - 18:53
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Главный санврач РК Ерлан Киясов подписал постановление о массовой ревакцинации населения. По новому постановлению, ревакцинация проводится через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
114
Re: Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач...
Отправлено: 08.12.21 - 18:53
#1
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Наконец то! А то уже до ругани дошло. Говорю им ревакцинируйте меня, а они тычут мне постановление о том, что 9 месяцев нужно выдерживать. Интересно, производитель рекомендует 6 месяцев, а наши "умники_ - 9 месяцев. Театр абсурда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14558
Re: Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач...
Отправлено: 09.12.21 - 08:57
#2
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было 9 и 6, теперь 6 и 6,
что будет завтра никто не знает.
а если спутник(не лайт) делать, ну или казвак,китайскую,
то два раза колоться или один раз,
что то не видел такой информации.
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