Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 21:16

Досмотрел варламова

Согласен с роликом полностью

Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения

Особенно редакции

Тезисы понравились

В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф

Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры

Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру

А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог

Очередь

Как и на машину

Также и с образованием



Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости

Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся

Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие

Такой комплекс неполноценности малых народов

Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии

Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка

Уууууххх!!! Империя!!!

Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!



Вообщем классный ролик