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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:12
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:16
Досмотрел варламова
Согласен с роликом полностью
Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения
Особенно редакции
Тезисы понравились
В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф
Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры
Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру
А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог
Очередь
Как и на машину
Также и с образованием
Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости
Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся
Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие
Такой комплекс неполноценности малых народов
Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии
Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка
Уууууххх!!! Империя!!!
Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Вообщем классный ролик
Согласен с роликом полностью
Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения
Особенно редакции
Тезисы понравились
В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф
Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры
Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру
А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог
Очередь
Как и на машину
Также и с образованием
Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости
Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся
Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие
Такой комплекс неполноценности малых народов
Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии
Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка
Уууууххх!!! Империя!!!
Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Вообщем классный ролик
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
Цитата:
ну что ты заладил одну и туже песню.
прям неудобно за тебя.
ты не жил в СССР, откуда ты можешь что то знать. прочитаешь, посмотришь что то с помойки интернета, и сюда-я полностью согласен. ну перестань уже смешить людей.
abaika95:
Согласен с роликом полностью
Согласен с роликом полностью
ну что ты заладил одну и туже песню.
прям неудобно за тебя.
ты не жил в СССР, откуда ты можешь что то знать. прочитаешь, посмотришь что то с помойки интернета, и сюда-я полностью согласен. ну перестань уже смешить людей.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
Цитата:
Чем? Поеданием сала можно только повеселить украинцев А вот чувства будут задеты у ваших бородатых друзей - бармалеев
abaika95:
Думал ещё курицу в беконе запечь Но потом подумал что чувства украинцев задену такой закуской и отказался
Думал ещё курицу в беконе запечь Но потом подумал что чувства украинцев задену такой закуской и отказался
Чем? Поеданием сала можно только повеселить украинцев А вот чувства будут задеты у ваших бородатых друзей - бармалеев
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:53
Цитата:
Он как вроде сбежал пока, или ошибаюсь?
abaika95:
Досмотрел варламова
Досмотрел варламова
Он как вроде сбежал пока, или ошибаюсь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:01
Цитата:
Это запретные темы? Предупреждайте заранее))
abaika95:
Оралманы,аулы,бараны
Оралманы,аулы,бараны
Это запретные темы? Предупреждайте заранее))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:28
Цитата:
О, уже на Вы начал говорить..
Потому не сможешь оскорбить...
maxsaf:
Предупреждайте заранее)
Предупреждайте заранее)
О, уже на Вы начал говорить..
Потому не сможешь оскорбить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:40
Цитата:
А когда Хрущев вскм кузькину мать, обещал, он что какуюто национальность озвучивал?
И да, твои откровения, высказанные в пределах одной страны (Варламов же россиянин, насколько я вкурсе), считаются критикой или оппозиционным мнением. А высказанные иностранцем, обидным и оскорбительным.
Зеркальность же не мы с тобой придумали, да!?
abaika95:
Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка Уууууххх!!! Империя!!! Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка Уууууххх!!! Империя!!! Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
А когда Хрущев вскм кузькину мать, обещал, он что какуюто национальность озвучивал?
И да, твои откровения, высказанные в пределах одной страны (Варламов же россиянин, насколько я вкурсе), считаются критикой или оппозиционным мнением. А высказанные иностранцем, обидным и оскорбительным.
Зеркальность же не мы с тобой придумали, да!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 23:59
Цитата:
Так это у многих такой пунктик сейчас, просто тема хайповая))
abaika95:
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
Так это у многих такой пунктик сейчас, просто тема хайповая))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:00
Цитата:
А я всегда ко всем обращался на Вы. До определенного момента.
111:
О, уже на Вы начал говорить.. Потому не сможешь оскорбить...
О, уже на Вы начал говорить.. Потому не сможешь оскорбить...
А я всегда ко всем обращался на Вы. До определенного момента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:14
Цитата:
Кстати, хотел спросить, ваш котик вам там вьетнам ещё не устроил?
abaika95:
Кстати, хотел спросить, ваш котик вам там вьетнам ещё не устроил?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 02:37
Для не шибко умных - если вы уж так утверждаете с пеной у рта, что я там кого-то призывал, кому-то угрожал, то пожалуйста, будьте добры, предоставляйте документальные подтверждения своим словам! Ибо то, что вы здесь несёте, подпадает под статью о клевете.
И по поводу того, что я типа кому-то там пишу с Инстаграма или ещё откуда - я никогда не буду искать оппонента где-то ещё, помимо НГ.И если я вдруг захочу кому-нибудь чем-то там угрожать, то я буду делать это в личке. Как и было с внучком. Да, я обещал набить ему морду за его враньё. Это было года три-четыре назад.От этого не отказываюсь.
ПыСы. Ещё один договорился.
И по поводу того, что я типа кому-то там пишу с Инстаграма или ещё откуда - я никогда не буду искать оппонента где-то ещё, помимо НГ.И если я вдруг захочу кому-нибудь чем-то там угрожать, то я буду делать это в личке. Как и было с внучком. Да, я обещал набить ему морду за его враньё. Это было года три-четыре назад.От этого не отказываюсь.
ПыСы. Ещё один договорился.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 04:58
да, матч просто космос
Зенит-Челси" 3-3.
Зенит-Челси" 3-3.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 08:46
ехал сейчас, интересная расстановка знаков неровная дорога
перед лежачими полицейскими. а они у нас в центре ого-го какие.
так вот,летом они разукрашеные были ,видно хорошо.
сейчас краска сошла,утром темноватого,хоть и освещение горит.
так вот, в примеру на Павлова между Алтынсарина-Баймагамбетова,
их два, ЛП,у одного знак стоит ровно на его линии,
у второго за метров пятнадцать до него.
если не знаешь их реальное расположение, по получится немного полетать,
подвеску протестировать.
перед лежачими полицейскими. а они у нас в центре ого-го какие.
так вот,летом они разукрашеные были ,видно хорошо.
сейчас краска сошла,утром темноватого,хоть и освещение горит.
так вот, в примеру на Павлова между Алтынсарина-Баймагамбетова,
их два, ЛП,у одного знак стоит ровно на его линии,
у второго за метров пятнадцать до него.
если не знаешь их реальное расположение, по получится немного полетать,
подвеску протестировать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 08:53
интересная цитата
//Я был весьма прямолинеен. (…)
Он (Путин — прим. «Ленты.ру») был вежлив,//
это Байден сказал.
//Я был весьма прямолинеен. (…)
Он (Путин — прим. «Ленты.ру») был вежлив,//
это Байден сказал.
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