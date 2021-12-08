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Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
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