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≡ Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43024
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
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Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8282
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 00:06
#45
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Цитата:
abaika95:
Но зачем? Если носители вымирают?

Это наверное всё же передача соседу, а не вымирание. Новый уровень. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14390
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 02:19
#46
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Цитата:
abaika95:
Казахский ребенок знает казахский с детства,потомучто в семье на казахском говорят

Сынок 112-го что-ли? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14390
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 02:25
#47
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Цитата:
abaika95:
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)

Ну я то под окнами акимата не стоял, пособия не выпрашивал ;-) :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
938
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 09.12.21 - 02:41
#48
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Цитата:
serg kost:
: Уже н

Русская школа забита.Рядом казахская полупустая.
---
19-ая и 20-ая? Я в 19-ой учился.А вот младший брат учился уже в 23-ей.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
938
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 09.12.21 - 02:51
#49
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А не занимается ли здесь кое-кто провокациями?!Уж очень старается...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
665
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 07:39
#50
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Цитата:
abaika95: В среде носителей языка выучить язык удобнее
.
Почему-то лет 5-6 назад от Костаная на республиканскую олимпиаду по казахскому языку поехала русская десятиклассница из школы №2.
И выступила наравне с призерами, двадцатидвухлетними пятикурсницами языковых вузов.
Дали четвертое место. Но преподаватель, который с ней ездил, говорил, что засудили.
Зависит не от среды или школы, а от учителя и ученика.

[Исправлено: serg kost, 09.12.2021 - 07:40]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14558
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 08:33
#51
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///Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 %.//

а разбивка по жузам будет?
все это разные как бы..
старшие,средние,младшие..

[Исправлено: alex_60, 09.12.2021 - 08:40]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14558
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 09.12.21 - 08:38
#52
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тем более младший
///1731 г. 19 февраля императрицей Анной Иоанновной была подписана грамота о принятии Младшего жуза в состав Российской империи.
1731г. 10 октября хан Абулхаир и 29 старшин Младшего жуза («ханская партия») приняли российское подданство.//
да и средний
///На съезде Абулхаир хан с сыновьями и около 60 старшин Младшего и Среднего жузов подтвердили присягу на верность России.//

как тут с этим быть.
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