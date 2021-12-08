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≡ Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43023
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
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Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8282
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 00:06
#45
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Цитата:
abaika95:
Но зачем? Если носители вымирают?

Это наверное всё же передача соседу, а не вымирание. Новый уровень. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14390
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 02:19
#46
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Цитата:
abaika95:
Казахский ребенок знает казахский с детства,потомучто в семье на казахском говорят

Сынок 112-го что-ли? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14390
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 09.12.21 - 02:25
#47
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Цитата:
abaika95:
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)

Ну я то под окнами акимата не стоял, пособия не выпрашивал ;-) :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
938
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 09.12.21 - 02:41
#48
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Цитата:
serg kost:
: Уже н

Русская школа забита.Рядом казахская полупустая.
---
19-ая и 20-ая? Я в 19-ой учился.А вот младший брат учился уже в 23-ей.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
938
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 09.12.21 - 02:51
#49
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А не занимается ли здесь кое-кто провокациями?!Уж очень старается...
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