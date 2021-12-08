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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:12
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:16
Досмотрел варламова
Согласен с роликом полностью
Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения
Особенно редакции
Тезисы понравились
В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф
Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры
Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру
А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог
Очередь
Как и на машину
Также и с образованием
Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости
Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся
Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие
Такой комплекс неполноценности малых народов
Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии
Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка
Уууууххх!!! Империя!!!
Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Вообщем классный ролик
Согласен с роликом полностью
Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения
Особенно редакции
Тезисы понравились
В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф
Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры
Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру
А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог
Очередь
Как и на машину
Также и с образованием
Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости
Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся
Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие
Такой комплекс неполноценности малых народов
Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии
Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка
Уууууххх!!! Империя!!!
Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Вообщем классный ролик
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14548
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
Цитата:
ну что ты заладил одну и туже песню.
прям неудобно за тебя.
ты не жил в СССР, откуда ты можешь что то знать. прочитаешь, посмотришь что то с помойки интернета, и сюда-я полностью согласен. ну перестань уже смешить людей.
abaika95:
Согласен с роликом полностью
Согласен с роликом полностью
ну что ты заладил одну и туже песню.
прям неудобно за тебя.
ты не жил в СССР, откуда ты можешь что то знать. прочитаешь, посмотришь что то с помойки интернета, и сюда-я полностью согласен. ну перестань уже смешить людей.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
Цитата:
Чем? Поеданием сала можно только повеселить украинцев А вот чувства будут задеты у ваших бородатых друзей - бармалеев
abaika95:
Думал ещё курицу в беконе запечь Но потом подумал что чувства украинцев задену такой закуской и отказался
Думал ещё курицу в беконе запечь Но потом подумал что чувства украинцев задену такой закуской и отказался
Чем? Поеданием сала можно только повеселить украинцев А вот чувства будут задеты у ваших бородатых друзей - бармалеев
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:53
Цитата:
Он как вроде сбежал пока, или ошибаюсь?
abaika95:
Досмотрел варламова
Досмотрел варламова
Он как вроде сбежал пока, или ошибаюсь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:01
Цитата:
Это запретные темы? Предупреждайте заранее))
abaika95:
Оралманы,аулы,бараны
Оралманы,аулы,бараны
Это запретные темы? Предупреждайте заранее))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:28
Цитата:
О, уже на Вы начал говорить..
Потому не сможешь оскорбить...
maxsaf:
Предупреждайте заранее)
Предупреждайте заранее)
О, уже на Вы начал говорить..
Потому не сможешь оскорбить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:40
Цитата:
А когда Хрущев вскм кузькину мать, обещал, он что какуюто национальность озвучивал?
И да, твои откровения, высказанные в пределах одной страны (Варламов же россиянин, насколько я вкурсе), считаются критикой или оппозиционным мнением. А высказанные иностранцем, обидным и оскорбительным.
Зеркальность же не мы с тобой придумали, да!?
abaika95:
Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка Уууууххх!!! Империя!!! Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка Уууууххх!!! Империя!!! Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!
А когда Хрущев вскм кузькину мать, обещал, он что какуюто национальность озвучивал?
И да, твои откровения, высказанные в пределах одной страны (Варламов же россиянин, насколько я вкурсе), считаются критикой или оппозиционным мнением. А высказанные иностранцем, обидным и оскорбительным.
Зеркальность же не мы с тобой придумали, да!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 23:59
Цитата:
Так это у многих такой пунктик сейчас, просто тема хайповая))
abaika95:
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
Так это у многих такой пунктик сейчас, просто тема хайповая))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:00
Цитата:
А я всегда ко всем обращался на Вы. До определенного момента.
111:
О, уже на Вы начал говорить.. Потому не сможешь оскорбить...
О, уже на Вы начал говорить.. Потому не сможешь оскорбить...
А я всегда ко всем обращался на Вы. До определенного момента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:14
Цитата:
Кстати, хотел спросить, ваш котик вам там вьетнам ещё не устроил?
abaika95:
Кстати, хотел спросить, ваш котик вам там вьетнам ещё не устроил?
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