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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:12
#4141
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11413
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:16
#4142
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Досмотрел варламова
Согласен с роликом полностью
Всем советую глянуть для кристаллизации точки зрения
Особенно редакции
Тезисы понравились
В СССР небыло бесплатных квартир,образования, здравоохранения,отдыха это всё миф
Народ оплатил уже своими маленькими зарплатами,нехваткой еды в магазинах,нехваткой машин, мебели,одежды,запрета на выезд в кап страны себе образование и квартиры
Только проблема в том что при капитализме ты трудился,копил,берешь кредит и покупаешь сразу эту квартиру
А в СССР ты трудился,копил,но квартиру просто так получить не мог
Очередь
Как и на машину
Также и с образованием

Следующий тезис что старики не хотят возврата СССР они тоскуют по мифу о справедливости
Что можно было донести куда надо и за злодея возмутся
Также тезис про то что русским не важен так СССР а хочется вернуть просто имперское величие
Такой комплекс неполноценности малых народов
Вот мы выбились в люди,нас все боялись,слушали а щас мы никто типо Бразилии
Надо вернуть опять величие!!! Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка
Уууууххх!!! Империя!!!
Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!

Вообщем классный ролик
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14548
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
#4143
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Цитата:
abaika95:
Согласен с роликом полностью


ну что ты заладил одну и туже песню.
прям неудобно за тебя.
ты не жил в СССР, откуда ты можешь что то знать. прочитаешь, посмотришь что то с помойки интернета, и сюда-я полностью согласен. ну перестань уже смешить людей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:33
#4144
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Цитата:
abaika95:
Думал ещё курицу в беконе запечь Но потом подумал что чувства украинцев задену такой закуской и отказался

Чем? Поеданием сала можно только повеселить украинцев :lol: А вот чувства будут задеты у ваших бородатых друзей - бармалеев 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 21:53
#4145
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Цитата:
abaika95:
Досмотрел варламова

Он как вроде сбежал пока, или ошибаюсь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:01
#4146
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Цитата:
abaika95:
Оралманы,аулы,бараны

Это запретные темы? Предупреждайте заранее))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:28
#4147
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Цитата:
maxsaf:
Предупреждайте заранее)

О, уже на Вы начал говорить..
Потому не сможешь оскорбить...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
410
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 22:40
#4148
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Цитата:
abaika95:
Когда Хрущев стучал ботинком в ООН! А император мог не отвечать на приехавших дипломатов от короля Англии аргументируя тем что у него рыбалка Уууууххх!!! Империя!!! Мы были великие!!! Хоть и лаптях!!

А когда Хрущев вскм кузькину мать, обещал, он что какуюто национальность озвучивал?
И да, твои откровения, высказанные в пределах одной страны (Варламов же россиянин, насколько я вкурсе), считаются критикой или оппозиционным мнением. А высказанные иностранцем, обидным и оскорбительным.
Зеркальность же не мы с тобой придумали, да!?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 23:59
#4149
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Цитата:
abaika95:
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения

Так это у многих такой пунктик сейчас, просто тема хайповая))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:00
#4150
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Цитата:
111:
О, уже на Вы начал говорить.. Потому не сможешь оскорбить...

А я всегда ко всем обращался на Вы. До определенного момента. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.12.21 - 00:14
#4151
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Цитата:
abaika95:

Кстати, хотел спросить, ваш котик вам там вьетнам ещё не устроил? :lol:
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