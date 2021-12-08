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≡ Распределили 1,5 млрд тенге и объединили госорганы - Какие решения приняли на сессии маслихата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43023
Распределили 1,5 млрд тенге и объединили госорганы - Какие решения приняли на сессии маслихата Костанайской области
Отправлено: 08.12.21 - 21:36
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Депутаты собсудили изменения в бюджете Костанайской области на 2021-2023 годы. Облакимат предложил выделить 1 млрд 548 млн 900 тысяч тенге, в том числе 1 млрд 502 млн - на выплату зарплаты работникам государственных организаций образования.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14548
Re: Распределили 1,5 млрд тенге и объединили госорганы - Какие...
Отправлено: 08.12.21 - 21:36
#1
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///Удовлетворит ли выделенная сумма потребность на выплату зарплаты педагогам в связи с изменением нормативной нагрузки? - спросила депутат облмаслихата Гульмира БАЙБУСЫНОВА.//

ну прям спектакль какой то.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4460
Re: Распределили 1,5 млрд тенге и объединили госорганы - Какие...
Отправлено: 08.12.21 - 23:33
#2
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- 98 300 тенге выделить на выплаты гражданам, которые усыновили детей,

_____ Вот тут чегойто не понял ????
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