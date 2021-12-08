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Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43023
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
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Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:05
Цитата:
нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.
abaika95:
Русские же в казахскую не пойдут По антропологическим причинам
Русские же в казахскую не пойдут По антропологическим причинам
нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 561
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 21:10
Цитата:
С какого перепуга она пустая? Или бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.
serg kost:
Рядом казахская полупустая.
Рядом казахская полупустая.
С какого перепуга она пустая? Или бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 664
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:10
Цитата:
Я спокоен.
Что сказать хочешь?
abaika95:
паника у тебя
паника у тебя
Я спокоен.
Что сказать хочешь?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 664
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:15
Цитата:
Повторяю для бункерных.
В 20 школе училось 3 класса предшкольной подготовки из школы №23. Потому что в 23 школе свободных кабинетов уже не было, а в 20 школе были.
И на перемене в 20 школе почти все дети и большинство учителей между собой говорили на русском.
[Исправлено: serg kost, 08.12.2021 - 21:16]
ПолиграфЪ Боярышников:
бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.
бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.
Повторяю для бункерных.
В 20 школе училось 3 класса предшкольной подготовки из школы №23. Потому что в 23 школе свободных кабинетов уже не было, а в 20 школе были.
И на перемене в 20 школе почти все дети и большинство учителей между собой говорили на русском.
[Исправлено: serg kost, 08.12.2021 - 21:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:26
Цитата:
Дык право это есть
А есть возможность выучить и гос язык
Но русским чето не хочется
Комплексы или принципы?
Цитата:
Пельмени люблю
С соевым соусом и майонезом
Вот все что хотел сказал
yudjin:
нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.
нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.
Дык право это есть
А есть возможность выучить и гос язык
Но русским чето не хочется
Комплексы или принципы?
Цитата:
serg kost:
Я спокоен. Что сказать хочешь?
Я спокоен. Что сказать хочешь?
Пельмени люблю
С соевым соусом и майонезом
Вот все что хотел сказал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 22:08
Чото скромно. Можно было и 25 и 30 сказать.
Кто проверять будет!?©
Цитата:
Оно конешно, чегошь, дело слышь нехитрое, нет чтоп сельское хозяйство поднимать, они тут деторождаемостью удивляют.
Цитата:
Как если вдруг когда заведешь, поделишься переживаниями.
Кто проверять будет!?©
Цитата:
abaika95:
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь
Оно конешно, чегошь, дело слышь нехитрое, нет чтоп сельское хозяйство поднимать, они тут деторождаемостью удивляют.
Цитата:
abaika95:
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)
Как если вдруг когда заведешь, поделишься переживаниями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 22:17
Кстати, интересно как так? Так торопились подсчитать итоги переписи, озвучить что забыли подсчитать по национальностяи. Ну кактаг?
Ну также нельзя, ну все должны знать и гордится.
Цитата:
Надо ее казахской назвать, и тогда она моментом заполнится.
Ну также нельзя, ну все должны знать и гордится.
Цитата:
yudjin:
В Заречном отгрохали - полупустая.
В Заречном отгрохали - полупустая.
Надо ее казахской назвать, и тогда она моментом заполнится.
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 22:58
Цитата:
Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего.
abaika95:
А есть возможность выучить и гос язык
А есть возможность выучить и гос язык
Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6519
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:01
Цитата:
У тебя кто то учится в казахской?
yudjin:
вот методика преподавания оставляет желать лучшего.
вот методика преподавания оставляет желать лучшего.
У тебя кто то учится в казахской?
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:05
Цитата:
Нет.
111:
У тебя кто то учится в казахской?
У тебя кто то учится в казахской?
Нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:06
Цитата:
Так ведь можно и русский сделать государственным.
Но казахам чето не хочется.
Комплексы или принципы?
abaika95:
А есть возможность выучить и гос язык Но русским чето не хочется Комплексы или принципы?
А есть возможность выучить и гос язык Но русским чето не хочется Комплексы или принципы?
Так ведь можно и русский сделать государственным.
Но казахам чето не хочется.
Комплексы или принципы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:07
Цитата:
Выше написал
В среде носителей языка выучить язык удобнее
Цитата:
Поэтому русский так плохо даеитси
yudjin:
Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего
Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего
Выше написал
В среде носителей языка выучить язык удобнее
Цитата:
yudjin:
методика преподавания оставляет желать лучшего.
методика преподавания оставляет желать лучшего.
Поэтому русский так плохо даеитси
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:10
Цитата:
А я думал где погремух?
А он как всегда вечером после верстки приходит))
Да можно и русский сделать государственным
Но зачем?
Если носители вымирают?
Как динозавры
Лучше уж язык народа демографически перспективного
Don Julio:
Так ведь можно и русский сделать государственным. Но казахам чето не хочется. Комплексы или принципы?
Так ведь можно и русский сделать государственным. Но казахам чето не хочется. Комплексы или принципы?
А я думал где погремух?
А он как всегда вечером после верстки приходит))
Да можно и русский сделать государственным
Но зачем?
Если носители вымирают?
Как динозавры
Лучше уж язык народа демографически перспективного
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:13
Цитата:
Не каждый в среде носитель грамотно и полноценно владеет языком, как требует даже школьная программа. Носители бытового языка из знакомых и коллег порой в ступоре от заданий для 4-5 класса, потому что на тое поговорить со стариками - это не учебник по алгебре изучать.
Цитата:
По тебе это, кстати, видно.
abaika95:
В среде носителей языка
В среде носителей языка
Не каждый в среде носитель грамотно и полноценно владеет языком, как требует даже школьная программа. Носители бытового языка из знакомых и коллег порой в ступоре от заданий для 4-5 класса, потому что на тое поговорить со стариками - это не учебник по алгебре изучать.
Цитата:
abaika95:
Поэтому русский так плохо даеитси
Поэтому русский так плохо даеитси
По тебе это, кстати, видно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 410
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:24
Цитата:
Слухи о моей смерти сильно преувеличены.©
Зачем!? Надо, надо, мой дорогой! Когда будет принято решкние вами как особе приближенной к императору, гиганту мысли?
Обозначите срок или как тогда, с китайцами обожающими узбекскую кухню, ответа-не будет?
Цитата:
Рекомендую китайский! В противовес украинского, немецкого и японского. У них с демографией проблема.
Цитата:
Алилуйя!
Оно умеет думать!
А если так, то вероятно, у него есть моск!
Открытие, однако!
abaika95:
Да можно и русский сделать государственным Но зачем? Если носители вымирают?
Да можно и русский сделать государственным Но зачем? Если носители вымирают?
Слухи о моей смерти сильно преувеличены.©
Зачем!? Надо, надо, мой дорогой! Когда будет принято решкние вами как особе приближенной к императору, гиганту мысли?
Обозначите срок или как тогда, с китайцами обожающими узбекскую кухню, ответа-не будет?
Цитата:
abaika95:
Лучше уж язык народа демографически перспективного
Лучше уж язык народа демографически перспективного
Рекомендую китайский! В противовес украинского, немецкого и японского. У них с демографией проблема.
Цитата:
abaika95:
А я думал
А я думал
Алилуйя!
Оно умеет думать!
А если так, то вероятно, у него есть моск!
Открытие, однако!
-
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