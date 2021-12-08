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≡ Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43023
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
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Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7947
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:05
#30
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Цитата:
abaika95:
Русские же в казахскую не пойдут По антропологическим причинам

нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
561
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 21:10
#31
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Цитата:
serg kost:
Рядом казахская полупустая.


С какого перепуга она пустая? Или бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
664
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:10
#32
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Цитата:
abaika95:
паника у тебя

Я спокоен.
Что сказать хочешь?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
664
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:15
#33
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
бункерный крот тебе такую ссылку скидывает? В 20 школе с государственным языком обучения мест нет.

Повторяю для бункерных.
В 20 школе училось 3 класса предшкольной подготовки из школы №23. Потому что в 23 школе свободных кабинетов уже не было, а в 20 школе были.
И на перемене в 20 школе почти все дети и большинство учителей между собой говорили на русском.

[Исправлено: serg kost, 08.12.2021 - 21:16]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 21:26
#34
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Цитата:
yudjin:
нет, по причинам ПРАВА выбрать обучение на СВОЕМ родном языке.

Дык право это есть
А есть возможность выучить и гос язык
Но русским чето не хочется
Комплексы или принципы?
Цитата:
serg kost:
Я спокоен. Что сказать хочешь?

Пельмени люблю
С соевым соусом и майонезом
Вот все что хотел сказал
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
410
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 22:08
#35
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Чото скромно. Можно было и 25 и 30 сказать.
Кто проверять будет!?©
Цитата:
abaika95:
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь

Оно конешно, чегошь, дело слышь нехитрое, нет чтоп сельское хозяйство поднимать, они тут деторождаемостью удивляют.
Цитата:
abaika95:
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)

Как если вдруг когда заведешь, поделишься переживаниями.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
410
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 22:17
#36
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Кстати, интересно как так? Так торопились подсчитать итоги переписи, озвучить что забыли подсчитать по национальностяи. Ну кактаг?
Ну также нельзя, ну все должны знать и гордится.

Цитата:
yudjin:
В Заречном отгрохали - полупустая.

Надо ее казахской назвать, и тогда она моментом заполнится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7947
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 22:58
#37
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Цитата:
abaika95:
А есть возможность выучить и гос язык

Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6519
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:01
#38
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Цитата:
yudjin:
вот методика преподавания оставляет желать лучшего.

У тебя кто то учится в казахской?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7947
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:05
#39
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Цитата:
111:
У тебя кто то учится в казахской?

Нет.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
410
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:06
#40
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Цитата:
abaika95:
А есть возможность выучить и гос язык Но русским чето не хочется Комплексы или принципы?

Так ведь можно и русский сделать государственным.
Но казахам чето не хочется.
Комплексы или принципы?
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:07
#41
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Цитата:
yudjin:
Возможность выучить госязык есть абсолютно ВО ВСЕХ школах, что собственно и делают учащиеся 5 (ПЯТЬ) раз в неделю... но вот методика преподавания оставляет желать лучшего

Выше написал
В среде носителей языка выучить язык удобнее
Цитата:
yudjin:
методика преподавания оставляет желать лучшего.

Поэтому русский так плохо даеитси
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11413
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:10
#42
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Цитата:
Don Julio:
Так ведь можно и русский сделать государственным. Но казахам чето не хочется. Комплексы или принципы?

А я думал где погремух?
А он как всегда вечером после верстки приходит))
Да можно и русский сделать государственным
Но зачем?
Если носители вымирают?
Как динозавры
Лучше уж язык народа демографически перспективного
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7947
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:13
#43
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Цитата:
abaika95:
В среде носителей языка

Не каждый в среде носитель грамотно и полноценно владеет языком, как требует даже школьная программа. Носители бытового языка из знакомых и коллег порой в ступоре от заданий для 4-5 класса, потому что на тое поговорить со стариками - это не учебник по алгебре изучать.

Цитата:
abaika95:
Поэтому русский так плохо даеитси

По тебе это, кстати, видно.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
410
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 23:24
#44
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Цитата:
abaika95:
Да можно и русский сделать государственным Но зачем? Если носители вымирают?

Слухи о моей смерти сильно преувеличены.©
:lol:
Зачем!? Надо, надо, мой дорогой! Когда будет принято решкние вами как особе приближенной к императору, гиганту мысли?
Обозначите срок или как тогда, с китайцами обожающими узбекскую кухню, ответа-не будет?
Цитата:
abaika95:
Лучше уж язык народа демографически перспективного

Рекомендую китайский! В противовес украинского, немецкого и японского. У них с демографией проблема.
Цитата:
abaika95:
А я думал

Алилуйя!
Оно умеет думать!
А если так, то вероятно, у него есть моск!
Открытие, однако!
:-o
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