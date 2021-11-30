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"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43023
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 305
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 09:02
На нашумевшом видео нападавших 10 человек избивают двоих. Вопрос: куда дели ещё 5 нападавших?
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 09:03
Цитата:
Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
abaika95:
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь
Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2757
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:48
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии.
Вот это открытие!
Перелом в ВОВ начался в ноябре 1942 г. -феврале 1943 контрнаступлением войск Юго-Западного и Донского фронтов под Сталинградом.
Когда туда пришли эти части? И какие? Кто командиры?
Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии.
Вот это открытие!
Перелом в ВОВ начался в ноябре 1942 г. -феврале 1943 контрнаступлением войск Юго-Западного и Донского фронтов под Сталинградом.
Когда туда пришли эти части? И какие? Кто командиры?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2396
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:55
Мирным путем лучше решить, как судья Манарбек Урумбаев предлагает. Кстати, последнего лично хорошо знаю, на юридическом факультете в одной группе обучались.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1404
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 11:59
После пламенной речи судьи на ум приходит только одно: судью на мыло! Его с такими речами близко к суду подпускать нельзя.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2396
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 12:20
abaika95:
Наврядле метла и гуренко с Узбекистана))[/quote
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Наврядле метла и гуренко с Узбекистана))[/quote
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11411
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 12:41
Цитата:
Да опять метла хочет денег срубить
Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано
Им не провосудие нужно а деньги
Don Julio:
Такого никогда не было, в брацкой семье народов, дружно живущих на исконной земле! Ну и вот, опять случилось...
Такого никогда не было, в брацкой семье народов, дружно живущих на исконной земле! Ну и вот, опять случилось...
Да опять метла хочет денег срубить
Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано
Им не провосудие нужно а деньги
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11411
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 12:48
Цитата:
Бывает не разных бывает и одной нации
К которым ещё придирчивей отношение
Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Цитата:
Да вполне возможно И такая версия
Ребята пьяные полуголые зашли в магазин
Там другие ребята которые усмехнулись такому поведению
Полуголые ребята возмутились от того что над ними усмехается эти вот которых божко называл как им нравится (кстати на его родине все произошло)
Ребятам не понравилось что к ним используют лексику божко
Они полуголым дали по зубам
Сторона потерпевших решила же что ой наших ребят побили не За пьяный базар а за фамилии)))
И начали везде плакаться за рознь
Удобно же больше бабла потом срубить))
Ну версия у меня такая
maxsaf:
Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.
Бывает не разных бывает и одной нации
К которым ещё придирчивей отношение
Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Возможно из Самары погостить приехали. Вчера во флуде ссылку указывал. Там молодежь с разукрашенными волосами разгуливает по улицам, спиртные напитки распивают в общественном транспорте и детских площадках. Не исключено, что полуголыми магазины посещают.
Да вполне возможно И такая версия
Ребята пьяные полуголые зашли в магазин
Там другие ребята которые усмехнулись такому поведению
Полуголые ребята возмутились от того что над ними усмехается эти вот которых божко называл как им нравится (кстати на его родине все произошло)
Ребятам не понравилось что к ним используют лексику божко
Они полуголым дали по зубам
Сторона потерпевших решила же что ой наших ребят побили не За пьяный базар а за фамилии)))
И начали везде плакаться за рознь
Удобно же больше бабла потом срубить))
Ну версия у меня такая
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 14:01
Цитата:
Зато я внимательно смотрю на вас со 112-м. Что-то не особо вы к нему насчет языка придираетесь
abaika95:
Бывает не разных бывает и одной нации К которым ещё придирчивей отношение Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Бывает не разных бывает и одной нации К которым ещё придирчивей отношение Вы как-то не внимательно ролики смотрели)
Зато я внимательно смотрю на вас со 112-м. Что-то не особо вы к нему насчет языка придираетесь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 407
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 01.12.21 - 14:54
Цитата:
Я понимаю, что таки решился рихтануть свою на дизайнерскую челюсть? А что с твоей, не так? Неправильный прикус мешает глотанию пыва, чтоли.
Цитата:
Вам показалось. Это камера с искуственным интеллектом нафантазировала себе еще пятерых.
По слухам, она уже понесла заслуженное наказание...
Цитата:
А!
Это меняет дело.
Тогда конешно.
Они наверное не знали что в Рудный нельзя приезжать гостить с неправильной челюстью, теперь -знают.
Цитата:
То есть, хронологически так, идут двое, смотрят, стоят 10 абалдуев, в 2 ночи, семечки жуют, матанализ обсуждают, и такие, а чоб бабла, не поднять?
И, такие, предлагают, абалдуям, а давайте, вы кулаки выставите, а мы об них челюсти, себе сломаем, те не вопрос, а давайте!
Сломали, потом такие, не чот маловата бабосов выходит, и опять к тем, а давайте мы еще ляжем, на землю, а вы еще на нас попрыгайте, по очереди, со всей дури, те, да вобще нет проблем!
Так по твоему?
Ты сам-то себя слышишь-не!?
Цитата:
Ты тут так часто за бабосы переживаешь, что какбудто жалеешь, что не ты оказался на месте потерпевших...
111:
А что, совет дельный..
А что, совет дельный..
Я понимаю, что таки решился рихтануть свою на дизайнерскую челюсть? А что с твоей, не так? Неправильный прикус мешает глотанию пыва, чтоли.
Цитата:
viktorian85: На нашумевшом видео нападавших 10 человек избивают двоих. Вопрос: куда дели ещё 5 нападавших?
Вам показалось. Это камера с искуственным интеллектом нафантазировала себе еще пятерых.
По слухам, она уже понесла заслуженное наказание...
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно из Самары погостить приехали. В
Возможно из Самары погостить приехали. В
А!
Это меняет дело.
Тогда конешно.
Они наверное не знали что в Рудный нельзя приезжать гостить с неправильной челюстью, теперь -знают.
Цитата:
abaika95:
Да опять метла хочет денег срубить Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано Им не провосудие нужно а деньги
Да опять метла хочет денег срубить Один заплатил теперь вот с остальных хотят отстегнуть) прямо же написано Им не провосудие нужно а деньги
То есть, хронологически так, идут двое, смотрят, стоят 10 абалдуев, в 2 ночи, семечки жуют, матанализ обсуждают, и такие, а чоб бабла, не поднять?
И, такие, предлагают, абалдуям, а давайте, вы кулаки выставите, а мы об них челюсти, себе сломаем, те не вопрос, а давайте!
Сломали, потом такие, не чот маловата бабосов выходит, и опять к тем, а давайте мы еще ляжем, на землю, а вы еще на нас попрыгайте, по очереди, со всей дури, те, да вобще нет проблем!
Так по твоему?
Ты сам-то себя слышишь-не!?
Цитата:
abaika95:
Удобно же больше бабла потом срубить))
Удобно же больше бабла потом срубить))
Ты тут так часто за бабосы переживаешь, что какбудто жалеешь, что не ты оказался на месте потерпевших...
(Только чтение)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 611
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 01.12.21 - 15:08
Все перевели на деньги, а кто будет работать на мирном Атоме? Не порядок же! Надо было забрать обе кампашки на червонец!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 109
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 08.12.21 - 22:34
То, как говорит судья, совершенно неприемлемо для судьи. Суд должен быть беспристрастным, а тут явная симпатия к подсудимым. Помню где-то 15 лет назад в одной из школ Костаная был случай, компания казахской национальности подошла к конфликтующим за школой парню и девушке, в результате чего парень славянской национальность оказался на земле и получил ногой в голову, перелом шеи, гроб. Тогда кто-то из полицейских тоже говорил, мол, этого уже нет, а у пацанов вся жизнь впереди (мол, зачем их строго наказывать). Вопрос, представители закона в этих выродках себя видят что-ли, чего они им так сопереживают?
[Исправлено: Muad Dib, 08.12.2021 - 22:36]
[Исправлено: Muad Dib, 08.12.2021 - 22:36]
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