Отправлено: - 22:08

abaika95:

На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь

abaika95:

Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)

Чото скромно. Можно было и 25 и 30 сказать.Кто проверять будет!?©Цитата:Оно конешно, чегошь, дело слышь нехитрое, нет чтоп сельское хозяйство поднимать, они тут деторождаемостью удивляют.Цитата:Как если вдруг когда заведешь, поделишься переживаниями.