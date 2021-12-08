Re: Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника...

Отправлено: - 19:38

Не докажешь..

Если с..социально ответственные люди накатают хотя бы две заявы..

А там таких много, все хотят выжить, вот и доносят..

Так и подставили..