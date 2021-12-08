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≡ Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника колонии осужденному вынесли приговор в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43023
Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника колонии осужденному вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 08.12.21 - 19:38
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Прокурор усмотрел в действиях Рубчикова опасный рецидив преступлений, так тот неоднократно судим. В связи с чем попросил приговорить к 10 годам лишения свободы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6518
Re: Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника...
Отправлено: 08.12.21 - 19:38
#1
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Не докажешь..
Если с..социально ответственные люди накатают хотя бы две заявы..
А там таких много, все хотят выжить, вот и доносят..
Так и подставили..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23529
Re: Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника...
Отправлено: 08.12.21 - 19:41
#2
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Знаю, этих надзирателей.
Доводят народ, до греха... 8-) :-o
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
561
Re: Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника...
Отправлено: 08.12.21 - 20:55
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
898
Из «четверки» в «Черный беркут» - Напавшему на сотрудника колонии осужденному вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 08.12.21 - 22:04
#4
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Внимательно прочитал, не понял - откуда на молотке бурые пятна (крови?), какая часть надзирателя была голой, если даже судья признал, что если бы не шапка - капец.... Хочется им верить, да не можется. Просто неугодного отрицалова отправили подальше
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