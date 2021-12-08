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≡ К выходным мороз начнёт спадать на всей территории Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43023
К выходным мороз начнёт спадать на всей территории Костанайской области
Отправлено: 08.12.21 - 17:19
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По прогнозу синоптиков, в четверг и пятницу на территории области осадков не ожидается, на севере возможен туман. В субботу на юге области снег, низовая метель, туман и гололёд. В Костанае будет малооблачно, без существенных осадков.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1192
Re: К выходным мороз начнёт спадать на всей территории...
Отправлено: 08.12.21 - 17:19
#1
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На алау совершенно противоположный прогноз. Да, уж кому верить.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
407
Re: К выходным мороз начнёт спадать на всей территории...
Отправлено: 08.12.21 - 21:55
#2
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Цитата:
olegggon:
На алау совершенно противоположный прогноз. Да, уж кому верить.

Совершенно очевидно, что ктото из них окажется прав!
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