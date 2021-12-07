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111: А потом стал центром монголо татаров...

Цитата:Марик! Лучше о Костанае (Кустанае) - столице!Подпись фото "А вообще вот, сейчас закат в моей столице.." Это лучшая подпись фото в НГ за всё время существования НГ.А ведь можно же реально сделать!И тогда ты первый кто это предложил!В конце концов Пётр сделал же северную столицу на Неве, почему в Казахстане не получится сделать северную столицу на Тоболе?И так предновогодний план(можно читать как сказку. но в одну прекрасную новогоднюю ночь иногда фея исполняет желания)Если Марик хорошо разбирается в мешках отрубей, то он должен хорошо разбираться и в самой лучшей пшенице твёрдых сортов.Самых твёрдых, таких белиссимо супр грацио пшеница!Перед новым годом, нужно незаметно поменять таблички на улице непонятного араба (бывшей Ленина)На название Плиния Младшего, не знаю как это написать по казахски, на итальянском точно знаю.Надеюсь Марик найдет!После этого закинуть письмо в акимат с приглашением всех на БЕСПЛАТНЫЙ десятидневный новогодний банкет в Москве.Это крайне важно чтоб они уехали и не мешались.Чтоб не скучали можно им там по прибытию поручить мыть туалеты в электричках рязанского направления.Это достаточно безопасно, ибо деревьев в туалетах электричек рязанского направления пока не произрастает. Максимум пострадает от обстрижки ёршик!В это же время нужно пригласить официальную делегацию из Италии. Ну и соответственно Марик должен проявить все свои кулинарные таланты, которые мы видели на форуме и из прекраснейшей нашей муки твёрдых сортов сделать итальянцам самую лучшую в мире Пасту!И показать мешки с зерном!Лучше всего пересмотреть фильм "Приключения итальянцев в России"На этом можно сказать половина дела уже в шляпе!Паста. хорошая ПАСТА в Италии это главнейшее что может быть у итальянца.Договариваетесь о дружбе между Костанаем и Италией и обмене прекраснейшей пшеницы на технологии.После этого главное чтоб чиновники, отправленные убирать туалеты электричек рязанского направления не вернулись мешать.Если что там есть ещё туалеты электричек ярославского направления, калужского. горьковского. рижского, павелецкого. белорусского и так далее до бесконечности.Придется правда закупить запасные ёршики на обгрызвание, но это небольшие траты.Получив технологии город неминуемо станет просто разительно отличаться от остальных астанов, тобылов и аркалыков, примерно как Санкт-Петербург от них олличается. Ну и наконец становится северной столицей! Неминуемо!А Марик нам будет постить ФОТО столичных закатов из своей столичной квартиры.