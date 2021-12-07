111: Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
Настоящий это как столица Родины моей? О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов! На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.
А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет. Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший. полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus Великий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы. Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения). В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок. в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.
Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось. Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком.
abaika95: Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Столицы КазССР в вариантах нет. Я не стал участвовать в этой клоунаде - что? Зачем? Для чего? Если опрос с целью узнать сколько граждан и каких стран тут находится - так можно было прямо и спросить, или уточнения в вопрос и ответы внести, чтобы не было разнотолков. Да и у слова Родина есть разный смысл. Или автор вопроса недавно узнал названия столиц государств и решил блеснуть тут интеллектом, потягаться с местными невеждами?
А вы гражданин Янг можете сильно не усердствовать. Бабайка с вами кормом из миски очень теперь маловероятно, что поделится. Начальник талибский прочитает, что оплачивает работу, мешок корма, наполнитель лотка а на форуме по признанию самого агента три местных Думаю большая жаба не только корм ему зажмет, но и без палки за потраченное впустую не обойдется.
Серый волк: когда Киев был столицей наших городов!
Вот этого не знал.. Почитал, оказывается он да, был центром Руси. А потом стал центром монголо татаров... Потом что то литовским... А потом его выкупила Русь за 146 тысяч рублей.. Хм.. Как на выборах на 146 процентов.. Только не понял, раз Россия его купила, то как он очутился у украинцев? Омерика же тоже Аляску купила, но она омереканская, нет там никакой Украины..
Марик! Лучше о Костанае (Кустанае) - столице! Подпись фото "А вообще вот, сейчас закат в моей столице.." Это лучшая подпись фото в НГ за всё время существования НГ.
А ведь можно же реально сделать! И тогда ты первый кто это предложил! В конце концов Пётр сделал же северную столицу на Неве, почему в Казахстане не получится сделать северную столицу на Тоболе?
И так предновогодний план (можно читать как сказку. но в одну прекрасную новогоднюю ночь иногда фея исполняет желания) Если Марик хорошо разбирается в мешках отрубей, то он должен хорошо разбираться и в самой лучшей пшенице твёрдых сортов. Самых твёрдых, таких белиссимо супр грацио пшеница!
Перед новым годом, нужно незаметно поменять таблички на улице непонятного араба (бывшей Ленина) На название Плиния Младшего, не знаю как это написать по казахски, на итальянском точно знаю. Надеюсь Марик найдет!
После этого закинуть письмо в акимат с приглашением всех на БЕСПЛАТНЫЙ десятидневный новогодний банкет в Москве. Это крайне важно чтоб они уехали и не мешались. Чтоб не скучали можно им там по прибытию поручить мыть туалеты в электричках рязанского направления. Это достаточно безопасно, ибо деревьев в туалетах электричек рязанского направления пока не произрастает. Максимум пострадает от обстрижки ёршик!
В это же время нужно пригласить официальную делегацию из Италии. Ну и соответственно Марик должен проявить все свои кулинарные таланты, которые мы видели на форуме и из прекраснейшей нашей муки твёрдых сортов сделать итальянцам самую лучшую в мире Пасту! И показать мешки с зерном!
Лучше всего пересмотреть фильм "Приключения итальянцев в России"
На этом можно сказать половина дела уже в шляпе!
Паста. хорошая ПАСТА в Италии это главнейшее что может быть у итальянца.
Договариваетесь о дружбе между Костанаем и Италией и обмене прекраснейшей пшеницы на технологии.
После этого главное чтоб чиновники, отправленные убирать туалеты электричек рязанского направления не вернулись мешать. Если что там есть ещё туалеты электричек ярославского направления, калужского. горьковского. рижского, павелецкого. белорусского и так далее до бесконечности. Придется правда закупить запасные ёршики на обгрызвание, но это небольшие траты.
Получив технологии город неминуемо станет просто разительно отличаться от остальных астанов, тобылов и аркалыков, примерно как Санкт-Петербург от них олличается. Ну и наконец становится северной столицей! Неминуемо!
А Марик нам будет постить ФОТО столичных закатов из своей столичной квартиры.
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