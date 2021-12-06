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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 00:18
Опять, пошёл снег...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
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- 11780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:23
А у нас снег уже есть в хорошем виде.
Медный Пётр добывает стране купорос весьма заснеженный в Питере.
Иду по Невскому к Московскому вокзалу
по не очень хорошо убранным улицам.
Есть время прогуляться.
\ Сапсан - 4 часа ровно до Москвы вся дорога заснеженные немного леса, на ветвях местами больше чем под ними.
Ёлки новгородские и тверские. Москва в снегу, небольшом.
Дорожные машины в воскресенье бегают стадами на Беговой.
Покупаю радиодетали. Офис на Барвихинской, выдача на Беговой. Просто десятками проезжают уборщики, посыпальщики. разливальщики и прочие коммунальные машины.
Детали получены. Пакет 6800х35, 6800х63, 2200х63, 2200х35 оставшимся могиканам это очень знакомые цифры.
Для деградировшего НГ фото не будет. моё эмбарго в ответ на их блокировку фото.
МЦД1 ход аэроэкспресса на Шарик из очень тихого стал вообще не слышен в окружающей снежной подушке пушистой свежевыпавшей. Впереди пресаживаюсь на Окружной, на экспресс на Наукоград Дубна.
В Москве -1, -2 Там холодно. -12 Дороги пустые на выезд, въезд как всегда в вс вечером ползёт.
Воскресенье, оно такое нужно отдыхать и гулять вдалеке от магистралей.
Но по Москве гулять не хочется.
Завтра утром будем работать.
Общественный транспорт по Москве хоть часы сверяй несмотря на снежные заряды.
А Экспрессы летят строго по расписанию. .............
Бросаю сейчас экспресс в Дмитрове, хотя оплачен до Дубны!
Выхожу на новую велодорожку Москва - Питер.
Участок от Яхромы просто замечательно сделан.
Чистейший наконец снег, вместо месива реагентов.
По велодорожке девушки катают на лыжах. Заснеженные ёлки.
Канал имени Москвы.
С только неделю назад закрытой навигацией.
Написано в электричке Москва - Большая Волга!
Фото не будет. Продавшейся нурлыкунам как бы газете НГ - ЭМБАРГО!
Медный Пётр добывает стране купорос весьма заснеженный в Питере.
Иду по Невскому к Московскому вокзалу
по не очень хорошо убранным улицам.
Есть время прогуляться.
\ Сапсан - 4 часа ровно до Москвы вся дорога заснеженные немного леса, на ветвях местами больше чем под ними.
Ёлки новгородские и тверские. Москва в снегу, небольшом.
Дорожные машины в воскресенье бегают стадами на Беговой.
Покупаю радиодетали. Офис на Барвихинской, выдача на Беговой. Просто десятками проезжают уборщики, посыпальщики. разливальщики и прочие коммунальные машины.
Детали получены. Пакет 6800х35, 6800х63, 2200х63, 2200х35 оставшимся могиканам это очень знакомые цифры.
Для деградировшего НГ фото не будет. моё эмбарго в ответ на их блокировку фото.
МЦД1 ход аэроэкспресса на Шарик из очень тихого стал вообще не слышен в окружающей снежной подушке пушистой свежевыпавшей. Впереди пресаживаюсь на Окружной, на экспресс на Наукоград Дубна.
В Москве -1, -2 Там холодно. -12 Дороги пустые на выезд, въезд как всегда в вс вечером ползёт.
Воскресенье, оно такое нужно отдыхать и гулять вдалеке от магистралей.
Но по Москве гулять не хочется.
Завтра утром будем работать.
Общественный транспорт по Москве хоть часы сверяй несмотря на снежные заряды.
А Экспрессы летят строго по расписанию. .............
Бросаю сейчас экспресс в Дмитрове, хотя оплачен до Дубны!
Выхожу на новую велодорожку Москва - Питер.
Участок от Яхромы просто замечательно сделан.
Чистейший наконец снег, вместо месива реагентов.
По велодорожке девушки катают на лыжах. Заснеженные ёлки.
Канал имени Москвы.
С только неделю назад закрытой навигацией.
Написано в электричке Москва - Большая Волга!
Фото не будет. Продавшейся нурлыкунам как бы газете НГ - ЭМБАРГО!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:23
У нас что то нет снега, а обещали..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:56
Цитата:
У ваших воришек и жадин напротив тебя по диагонали, котрые летом грызут деревья, снега зимой не выпросишь!
А когда снег сам приходит не выпросишь его убрать.
Самое НЕинтересное фото дня специально для НГ.
Электричка у вокзала в Дмитрове.
Найдите кто хочет на фото прикол.
Он там есть
https://i.ibb.co/gRnXyB7/dmitrov.jpg
[Исправлено: Серый волк, 05.12.2021 - 23:03]
111: У нас что то нет снега, а обещали..
У ваших воришек и жадин напротив тебя по диагонали, котрые летом грызут деревья, снега зимой не выпросишь!
А когда снег сам приходит не выпросишь его убрать.
Самое НЕинтересное фото дня специально для НГ.
Электричка у вокзала в Дмитрове.
Найдите кто хочет на фото прикол.
Он там есть
https://i.ibb.co/gRnXyB7/dmitrov.jpg
[Исправлено: Серый волк, 05.12.2021 - 23:03]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 02:10
Цитата:
Не нашел
Серый волк:
Найдите кто хочет на фото прикол
Найдите кто хочет на фото прикол
Не нашел
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 22:22
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 23:03
Цитата:
ММСКВА САВЕЛОВСКАЯ?
Серый волк:
Найдите кто хочет на фото прикол.
Найдите кто хочет на фото прикол.
ММСКВА САВЕЛОВСКАЯ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11780
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 23:51
Сыкымы:
ММСКВА САВЕЛОВСКАЯ?
http://i.ibb.co/RDpBm65/MMSKVA.jpg
[Исправлено: Серый волк, 06.12.2021 - 21:07]
ММСКВА САВЕЛОВСКАЯ?
http://i.ibb.co/RDpBm65/MMSKVA.jpg
[Исправлено: Серый волк, 06.12.2021 - 21:07]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 15:16
А ваще - звучит:
Казахстан - Пендостан...
Казахстан - Пендостан...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 15:48
По телефону, договорился о 3-й прививке.
Счас, поеду, в город. По адресу. Чтобы
в субботу, не искать...
Счас, поеду, в город. По адресу. Чтобы
в субботу, не искать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 15:49
Цитата:
Я еще первую не сделал, у вас по три делают?
drakon:
договорился о 3-й прививке
договорился о 3-й прививке
Я еще первую не сделал, у вас по три делают?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 15:56
Цитата:
Да, через 6 месяцев,
после двух...
111:
у вас по три делают?
у вас по три делают?
Да, через 6 месяцев,
после двух...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 15:57
Цитата:
А этот, от Омикрона есть уже вакцины?
drakon:
Да, через 6 месяцев,
Да, через 6 месяцев,
А этот, от Омикрона есть уже вакцины?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14546
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 17:46
Цитата:
а че, там можно что ли?
drakon:
ваще - звучит: Казахстан - Пендостан...
ваще - звучит: Казахстан - Пендостан...
а че, там можно что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8279
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 20:36
Цитата:
Я вчера привился третей "дозой" Теперь усё в порядке.
drakon:
По телефону, договорился о 3-й прививке.
По телефону, договорился о 3-й прививке.
Я вчера привился третей "дозой" Теперь усё в порядке.
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