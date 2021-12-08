Отправлено: - 20:14

111:

Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..

111:

За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел

Цитата:Ой ну тут то за что?Критика властей это кредо НГ так почему они на критику обиделись?Ну а обзываться конечно не хорошо в прямуюТолько косвенноВон как Ведлер про таракана (не про самаритянина)Ниче же пропустилиЦитата:Ясное дело за критику наверно