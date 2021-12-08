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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 276 из 276«1...274275276
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:05
#4126
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Он главное успел в режим чтения войти и выйти а доктор до сих пор читатель?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:06
#4127
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Цитата:
abaika95:
Когда он успел?))

Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:07
#4128
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Цитата:
abaika95:
доктор до сих пор читатель?

Надо на профиль посмотреть..
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:09
#4129
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Цитата:
abaika95:
Вот начал крутиться))


обьявляешь конкурс, кто какой танец будет плясать на Новый Год.?
да вы прям как близнецы братья.
один конкурс обьявил по антисанитарному приготовлению еды, ты по танцам.
ты гапака наверное дашь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:12
#4130
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у вас микрофон включен,
что же вы такие простофили.
обсуждают администрацию форума.
упоминают фамилии.
думаете раз вы на девятом этаже, то вас никто не слышит?

[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 20:14]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:14
#4131
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Цитата:
111:
Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..

Ой ну тут то за что?
Критика властей это кредо НГ так почему они на критику обиделись?
Ну а обзываться конечно не хорошо в прямую
Только косвенно
Вон как Ведлер про таракана (не про самаритянина)
Ниче же пропустили
Цитата:
111:
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел

Ясное дело за критику наверно
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:16
#4132
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Цитата:
alex_60:
обсуждают администрацию форума. упоминают фамилии.

А ты уже боишься обсуждать администрацию?
Сильно били в подвалах НГВД?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:18
#4133
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Цитата:
abaika95:
Критика властей это кредо

Критика это одно.
А вот клевета это другое..
Разные понятия..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:22
#4134
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Космический корабль «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и японскими туристами Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано достиг Международной космической станции (МКС)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:22
#4135
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Цитата:
abaika95:
Ясное дело за критику наверно

У него тоже замашки бывают..
Прет как кыпшак..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:23
#4136
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интересный момент
экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:25
#4137
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склочники и клеветники, хватит уже мусолить свои болячки и комплексы.
надоел ты уже всем.
пора опять голосование.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14546
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:30
#4138
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странно, Великобритания не подписалась под бойкотом ОИ в Китае.
а ведь главный друг америки.
а вот австралия и канада сказали да, мы как сша.
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