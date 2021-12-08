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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:05
Он главное успел в режим чтения войти и выйти а доктор до сих пор читатель?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:06
Цитата:
Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..
abaika95:
Когда он успел?))
Когда он успел?))
Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:07
Цитата:
Надо на профиль посмотреть..
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел
abaika95:
доктор до сих пор читатель?
доктор до сих пор читатель?
Надо на профиль посмотреть..
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:09
Цитата:
обьявляешь конкурс, кто какой танец будет плясать на Новый Год.?
да вы прям как близнецы братья.
один конкурс обьявил по антисанитарному приготовлению еды, ты по танцам.
ты гапака наверное дашь?
abaika95:
Вот начал крутиться))
Вот начал крутиться))
обьявляешь конкурс, кто какой танец будет плясать на Новый Год.?
да вы прям как близнецы братья.
один конкурс обьявил по антисанитарному приготовлению еды, ты по танцам.
ты гапака наверное дашь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:12
у вас микрофон включен,
что же вы такие простофили.
обсуждают администрацию форума.
упоминают фамилии.
думаете раз вы на девятом этаже, то вас никто не слышит?
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 20:14]
что же вы такие простофили.
обсуждают администрацию форума.
упоминают фамилии.
думаете раз вы на девятом этаже, то вас никто не слышит?
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 20:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:14
Цитата:
Ой ну тут то за что?
Критика властей это кредо НГ так почему они на критику обиделись?
Ну а обзываться конечно не хорошо в прямую
Только косвенно
Вон как Ведлер про таракана (не про самаритянина)
Ниче же пропустили
Цитата:
Ясное дело за критику наверно
111:
Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..
Ну он же администрацию оклеветал, что она мне платит и обозвал Тимура Гафурова лично..
Ой ну тут то за что?
Критика властей это кредо НГ так почему они на критику обиделись?
Ну а обзываться конечно не хорошо в прямую
Только косвенно
Вон как Ведлер про таракана (не про самаритянина)
Ниче же пропустили
Цитата:
111:
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел
За что доктора, так и не понял, там он же на модерации сидел, комменты никто не видел
Ясное дело за критику наверно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:16
Цитата:
А ты уже боишься обсуждать администрацию?
Сильно били в подвалах НГВД?)
alex_60:
обсуждают администрацию форума. упоминают фамилии.
обсуждают администрацию форума. упоминают фамилии.
А ты уже боишься обсуждать администрацию?
Сильно били в подвалах НГВД?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:18
Цитата:
Критика это одно.
А вот клевета это другое..
Разные понятия..
abaika95:
Критика властей это кредо
Критика властей это кредо
Критика это одно.
А вот клевета это другое..
Разные понятия..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:22
Космический корабль «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и японскими туристами Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано достиг Международной космической станции (МКС)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:22
Цитата:
У него тоже замашки бывают..
Прет как кыпшак..
abaika95:
Ясное дело за критику наверно
Ясное дело за критику наверно
У него тоже замашки бывают..
Прет как кыпшак..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:23
интересный момент
экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке.
экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:25
склочники и клеветники, хватит уже мусолить свои болячки и комплексы.
надоел ты уже всем.
пора опять голосование.
надоел ты уже всем.
пора опять голосование.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 20:30
странно, Великобритания не подписалась под бойкотом ОИ в Китае.
а ведь главный друг америки.
а вот австралия и канада сказали да, мы как сша.
а ведь главный друг америки.
а вот австралия и канада сказали да, мы как сша.
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