С 16 марта 2020 года, когда со слов Бекшина в Казахстан наконец-то пришел коронавирус прошло 632 дня, у НГ свои методы расчета. Тогда шутили про маски, перчатки, куаркоды, что никуда не пустят, всех заколют, короче все что казалось тогда бредом, сбылось. Читать новость
я тоже сомневался в вакцине, ибо непонятно что там в ней, но по итогу привился (работать нужно), заболел, вместе с семьей. И все прошло не так радужно, как у вас... Искренне рад за вашу семью, что все обошлось так легко, но у нас у мамы сердце не выдержало натиска вируса... Она не вакцинировалась, впрочем как и, брат, который перенес ковид в средней форме тяжести. Я кроме слабости и температуры ничего не заметил. Не буду приводить в пример молодых и здоровых (маме было 54), чей организм тоже не выдержал. Не буду агитировать за вакцинацию, так и не буду говорить что-то против - дело каждого. Решает пусть каждый сам, главное потом не кусать локти, а вдруг мое действие или наоборот, недействие, повлияло на жизни родных и близких. Всем мир, берегите родных...
А мой считайте за стотыщ лайков автору...Задолбали уже "коронутые"... Даже в комментах пишут, что вакцинированные болели и один фиг прививка панацея... Уже б новую сказку сочинили - привитые типа не заразные...
Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями. Антипрививочник спрашивает у инженера: — Безопасно ли проходить по этому мосту? Инженер отвечает: — Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%. — Хм. Тогда я лучше вплавь"
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