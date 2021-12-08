Re: Антиваксерные жизни важны

Отправлено: - 16:00

я тоже сомневался в вакцине, ибо непонятно что там в ней, но по итогу привился (работать нужно), заболел, вместе с семьей. И все прошло не так радужно, как у вас... Искренне рад за вашу семью, что все обошлось так легко, но у нас у мамы сердце не выдержало натиска вируса... Она не вакцинировалась, впрочем как и, брат, который перенес ковид в средней форме тяжести. Я кроме слабости и температуры ничего не заметил. Не буду приводить в пример молодых и здоровых (маме было 54), чей организм тоже не выдержал. Не буду агитировать за вакцинацию, так и не буду говорить что-то против - дело каждого.

Решает пусть каждый сам, главное потом не кусать локти, а вдруг мое действие или наоборот, недействие, повлияло на жизни родных и близких. Всем мир, берегите родных...