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≡ Антиваксерные жизни важны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43020
Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 15:51
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С 16 марта 2020 года, когда со слов Бекшина в Казахстан наконец-то пришел коронавирус прошло 632 дня, у НГ свои методы расчета. Тогда шутили про маски, перчатки, куаркоды, что никуда не пустят, всех заколют, короче все что казалось тогда бредом, сбылось.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
223
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 15:51
#1
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Где ставить лайк?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14619
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 15:54
#2
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Больной поток сознания.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6506
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 15:56
#3
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Без правки редакторов или редактирования журналистами или как его там, тяжело читать..
Но тем не менее это новость..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
161
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 16:00
#4
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я тоже сомневался в вакцине, ибо непонятно что там в ней, но по итогу привился (работать нужно), заболел, вместе с семьей. И все прошло не так радужно, как у вас... Искренне рад за вашу семью, что все обошлось так легко, но у нас у мамы сердце не выдержало натиска вируса... Она не вакцинировалась, впрочем как и, брат, который перенес ковид в средней форме тяжести. Я кроме слабости и температуры ничего не заметил. Не буду приводить в пример молодых и здоровых (маме было 54), чей организм тоже не выдержал. Не буду агитировать за вакцинацию, так и не буду говорить что-то против - дело каждого.
Решает пусть каждый сам, главное потом не кусать локти, а вдруг мое действие или наоборот, недействие, повлияло на жизни родных и близких. Всем мир, берегите родных...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14529
Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 16:00
#5
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давно такого бреда не читал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11395
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 16:01
#6
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Считайте мой комментарий дизлайком
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14529
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 16:02
#7
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///купил лекарство в ветаптеке от клещей//

от геморроя бы купил, за день бы прошло.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7942
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 16:57
#8
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Цитата:
купил лекарство в ветаптеке от клещей и через 3 дня все на поправку,
Да уж... Ивомек от глистов и чесоточных клещей что ли кололи? :-o
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
81
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 18:41
#9
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Цитата:
abaika95:

А мой считайте за стотыщ лайков автору...Задолбали уже "коронутые"... Даже в комментах пишут, что вакцинированные болели и один фиг прививка панацея... Уже б новую сказку сочинили - привитые типа не заразные...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14619
Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 18:59
#10
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Даже в комментах пишут, что вакцинированные болели и один фиг прививка панацея... Уже б новую сказку сочинили - привитые типа не заразные...

Советую послушать умного человека:

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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
113
Re: Антиваксерные жизни важны
Отправлено: 08.12.21 - 19:02
#11
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Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями. Антипрививочник спрашивает у инженера: — Безопасно ли проходить по этому мосту? Инженер отвечает: — Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%. — Хм. Тогда я лучше вплавь"
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