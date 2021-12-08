Re: Ревакцинироваться теперь могут все желающие. Главный санврач...

Отправлено: - 18:53

Наконец то! А то уже до ругани дошло. Говорю им ревакцинируйте меня, а они тычут мне постановление о том, что 9 месяцев нужно выдерживать. Интересно, производитель рекомендует 6 месяцев, а наши "умники_ - 9 месяцев. Театр абсурда.