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≡ Обещали сократить интервал - Что изменилось на маршрутах ТТС за две недели?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43020
Обещали сократить интервал - Что изменилось на маршрутах ТТС за две недели?
Отправлено: 08.12.21 - 15:39
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6 декабря, на улице ноль градусов, отличная погода для начала зимы. Автобусная остановка "Ледовый дворец" по ул. Тауелсиздик. На часах 16.11, только что отъехал 19-й. Ну ничего страшного, ждать долго не придётся.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6506
Re: Обещали сократить интервал - Что изменилось на маршрутах ТТС...
Отправлено: 08.12.21 - 15:39
#1
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Мой бывший маршрут 102 ТТС забрал?
Хороший маршрут, денежный..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11777
Re: Обещали сократить интервал - Что изменилось на маршрутах ТТС...
Отправлено: 08.12.21 - 18:53
#2
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Цитата:
111:
Мой бывший маршрут 102 ТТС забрал? Хороший маршрут, денежный.

Ну ещё бы! Ты прав как никогда! :lol:
Половина маршрута по прямой за мостом. Тормозить не надо. пассажиры не все захотят пешком в соседний как бы город. А ДЕНЬГИ СЫПЯТСЯ в тройном размере!

Посмотрите на это удручающее фото в статье!
В старом переполненном автобусе, без эффективных фильтров в вентиляции это просто рассадник и котёл передачи и размножения вирусов!
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