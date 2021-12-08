Отправлено: - 18:53

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Мой бывший маршрут 102 ТТС забрал? Хороший маршрут, денежный.

Цитата:Ну ещё бы! Ты прав как никогда!Половина маршрута по прямой за мостом. Тормозить не надо. пассажиры не все захотят пешком в соседний как бы город. А ДЕНЬГИ СЫПЯТСЯ в тройном размере!Посмотрите на это удручающее фото в статье!В старом переполненном автобусе, без эффективных фильтров в вентиляции это просто рассадник и котёл передачи и размножения вирусов!