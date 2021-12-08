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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:27
#4066
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Цитата:
alex_60:
ладно, перебегай,мистер весь флуд, возражений нет

И все опять дружно засмеялись
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:28
#4067
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Цитата:
alex_60:
пытались в свое время

Это вы пытались, и прибежали опять ко мне..
Так?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:37
#4068
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У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
Да пусть забирает ее богу
Ну что их держит кто-то? Старики в основном остались,Или денег надо дать на дорогу? Макс ну помоги родственникам пришли денег если им уехать на на что)) а то как-то лицемерно,ты там а они тут не могут выехать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:38
#4069
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Что то на стоянке интернет глючит, то мой ловит с девятого, то этот, ладно, пора проехаться..
Не скучайте полчаса..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
935
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:38
#4070
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Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.
Что и требовалось доказать...
Минимум на три иска наговорил, а теперь на кулинарию переключился.Обычная практика. Но старые пользователи Флуда уже не удивляются.
И про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:51
#4071
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Цитата:
111:
Что то на стоянке интернет глючит, то мой ловит с девятого,


оставайся на этой стоянке навсегда.
и будет всем счастье.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:52
#4072
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.


да, так и было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14516
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:55
#4073
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Цитата:
abaika95:
Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения


ну понимаю, тебе слово ареал не нравится
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:57
#4074
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Цитата:
alex_60:
оставайся на этой стоянке навсегда. и будет всем счастье.

А ты уже все?
И опять все дружно засмеялись
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.

Про призывы не знаю
Но то что последний раз перед тем как тебе пинком под зад отсюда выгнали ты тут истерил насчёт меня,везде жаловался а в конце выдал боооольшой комент про то что ты думаешь про казахов я помню)) в разных вариантах ты тут склонял яро нарываясь на 174 ст.
Спасибо форумачнам,заскринили перед удалением и скинули)
Так что не мычал бы уж о своей святости)
И да кстати не подскажешь кто там йангу в инстаграме с фейка всякие гадости пишет?)) Что-то мне кажется ты вкурсе)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 17:00
#4075
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Цитата:
alex_60:
ну понимаю, тебе слово ареал не нравится

Ареал Обитания больше относится в отношении к животным и растениям
Я русских не считаю ни теми ни другими так что не могу использовать это выражение, ну раз вам нравится то ареал обитания русских граждан Казахстана это хрущевки и брежневки
Отдать их? Ареал обитания пивнушки и магазины,ареал обитания мелкие поселки
Можно отдать конечно,но придется тогда вместе с домом отдавать
А это не легко перевозить целые дома
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