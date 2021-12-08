Отправлено: - 16:57

alex_60:

оставайся на этой стоянке навсегда. и будет всем счастье.

Уже не ваш земляк:

Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.

Цитата:А ты уже все?И опять все дружно засмеялисьЦитата:Про призывы не знаюНо то что последний раз перед тем как тебе пинком под зад отсюда выгнали ты тут истерил насчёт меня,везде жаловался а в конце выдал боооольшой комент про то что ты думаешь про казахов я помню)) в разных вариантах ты тут склонял яро нарываясь на 174 ст.Спасибо форумачнам,заскринили перед удалением и скинули)Так что не мычал бы уж о своей святости)И да кстати не подскажешь кто там йангу в инстаграме с фейка всякие гадости пишет?)) Что-то мне кажется ты вкурсе)