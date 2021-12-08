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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:27
Цитата:
И все опять дружно засмеялись
alex_60:
ладно, перебегай,мистер весь флуд, возражений нет
ладно, перебегай,мистер весь флуд, возражений нет
И все опять дружно засмеялись
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:28
Цитата:
Это вы пытались, и прибежали опять ко мне..
Так?
alex_60:
пытались в свое время
пытались в свое время
Это вы пытались, и прибежали опять ко мне..
Так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:37
У Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
Да пусть забирает ее богу
Ну что их держит кто-то? Старики в основном остались,Или денег надо дать на дорогу? Макс ну помоги родственникам пришли денег если им уехать на на что)) а то как-то лицемерно,ты там а они тут не могут выехать)
Да пусть забирает ее богу
Ну что их держит кто-то? Старики в основном остались,Или денег надо дать на дорогу? Макс ну помоги родственникам пришли денег если им уехать на на что)) а то как-то лицемерно,ты там а они тут не могут выехать)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:38
Что то на стоянке интернет глючит, то мой ловит с девятого, то этот, ладно, пора проехаться..
Не скучайте полчаса..
Не скучайте полчаса..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 935
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:38
Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.
Что и требовалось доказать...
Минимум на три иска наговорил, а теперь на кулинарию переключился.Обычная практика. Но старые пользователи Флуда уже не удивляются.
И про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.
Что и требовалось доказать...
Минимум на три иска наговорил, а теперь на кулинарию переключился.Обычная практика. Но старые пользователи Флуда уже не удивляются.
И про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:51
Цитата:
оставайся на этой стоянке навсегда.
и будет всем счастье.
111:
Что то на стоянке интернет глючит, то мой ловит с девятого,
Что то на стоянке интернет глючит, то мой ловит с девятого,
оставайся на этой стоянке навсегда.
и будет всем счастье.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:52
Цитата:
да, так и было.
Уже не ваш земляк:
про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.
про АнтиФлуд - ОК его закрыла по причине отсутствия движения в обычном Флуде. И туда не допускался внучок, сразу банился.Автор АнтиФлуда жёстко контролировал.
да, так и было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:55
Цитата:
ну понимаю, тебе слово ареал не нравится
abaika95:
Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
Макса какой то пунктик во всех темах Просить передать соседу наших граждан русского происхождения
ну понимаю, тебе слово ареал не нравится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 16:57
Цитата:
А ты уже все?
И опять все дружно засмеялись
Цитата:
Про призывы не знаю
Но то что последний раз перед тем как тебе пинком под зад отсюда выгнали ты тут истерил насчёт меня,везде жаловался а в конце выдал боооольшой комент про то что ты думаешь про казахов я помню)) в разных вариантах ты тут склонял яро нарываясь на 174 ст.
Спасибо форумачнам,заскринили перед удалением и скинули)
Так что не мычал бы уж о своей святости)
И да кстати не подскажешь кто там йангу в инстаграме с фейка всякие гадости пишет?)) Что-то мне кажется ты вкурсе)
alex_60:
оставайся на этой стоянке навсегда. и будет всем счастье.
оставайся на этой стоянке навсегда. и будет всем счастье.
А ты уже все?
И опять все дружно засмеялись
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.
Видимо, я не дождусь стопроцентных убедительных фактов о моих призывах.
Про призывы не знаю
Но то что последний раз перед тем как тебе пинком под зад отсюда выгнали ты тут истерил насчёт меня,везде жаловался а в конце выдал боооольшой комент про то что ты думаешь про казахов я помню)) в разных вариантах ты тут склонял яро нарываясь на 174 ст.
Спасибо форумачнам,заскринили перед удалением и скинули)
Так что не мычал бы уж о своей святости)
И да кстати не подскажешь кто там йангу в инстаграме с фейка всякие гадости пишет?)) Что-то мне кажется ты вкурсе)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 17:00
Цитата:
Ареал Обитания больше относится в отношении к животным и растениям
Я русских не считаю ни теми ни другими так что не могу использовать это выражение, ну раз вам нравится то ареал обитания русских граждан Казахстана это хрущевки и брежневки
Отдать их? Ареал обитания пивнушки и магазины,ареал обитания мелкие поселки
Можно отдать конечно,но придется тогда вместе с домом отдавать
А это не легко перевозить целые дома
alex_60:
ну понимаю, тебе слово ареал не нравится
ну понимаю, тебе слово ареал не нравится
Ареал Обитания больше относится в отношении к животным и растениям
Я русских не считаю ни теми ни другими так что не могу использовать это выражение, ну раз вам нравится то ареал обитания русских граждан Казахстана это хрущевки и брежневки
Отдать их? Ареал обитания пивнушки и магазины,ареал обитания мелкие поселки
Можно отдать конечно,но придется тогда вместе с домом отдавать
А это не легко перевозить целые дома
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