Отправлено: - 16:33

alex_60:

на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло, за счет тех кто уехал.

alex_60:

кандасы да, дали прирост. у них обычно в семье 10-12 детей. весь юг утрамбовали, сесть негде.

maxsaf:

Или просто нет денег на контрацептивы

maxsaf:

Отдайте лишних соседу

serg kost:

Русская школа забита. Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году

Цитата:Да русские вымирают и уезжаютДемография такаяЦитата:2 тысячи семей приехалоЭто где-то по твоим подсчётам 20 тысяч человекДаааа повысили конечноСразу на млрдЦитата:Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)Цитата:Они и так уже уехалиСтарики да сборщики кухоньЦитата:Потомучто казахские дети учат три языка все логичноРодной дома и иностранный углублено в школе+ещё один иностранный английскийЧелюсть правильная