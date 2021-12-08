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≡ Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43018
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
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Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
#1
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Цитата:
казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек,

Поуехвошие любят возмущаться
Как так? Мы поуехали с нами ещё 4 млрд людей! А в Казахстане всеровно прирост населения? Враньё! Фу все фрете!!!!!

Для людей поуеховших в страну с демографическим кризисом где скоро весь Таджикистан к себе переселят лишь бы рожали больше,так и не дойдет что в Казахстане демографический бум несмотря на каплю уеховших из страны
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь
Но за последние 20 лет появилось новая тенденция,городской средний класс после кризиса 90ых когда одного ребенка было трудно прокормить,сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу
Школы забиты детьми,в столице да и у нас плачуться что в классах уже под 30 а где-то и 35 детей
На головах сидят
Школы строить не успевают,в детский сад надо на очередь чуть ли не с рождения вставать,везде засилие детей)) это и хорошо и плохо для страны развивающейся
Социологи пишут что арабская весна случилось из за того что куча детей рождённых в тучные диктаторские годы в Египте,Сирии,Ливии не смогли найти работу потомучто был демографический бум
Вот котел и взорвало
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14516
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:10
#2
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кандасы да, дали прирост.
у них обычно в семье 10-12 детей.
весь юг утрамбовали, сесть негде.
коренные южане стонут.
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло,
за счет тех кто уехал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14384
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:02
#3
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Цитата:
abaika95:
сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу

Или просто нет денег на контрацептивы :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14384
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:04
#4
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Цитата:
abaika95:
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа

Отдайте лишних соседу :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 15:05
#5
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Ни фига себе..
Честно, никогда бы не поверил..
Недавно только 18 было же как вроде..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
660
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:22
#6
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Цитата:
abaika95:
Школы забиты детьми

Русская школа забита.
Рядом казахская полупустая.
КЖБИ, я свидетель по 2019 году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:24
#7
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Цитата:
serg kost:
Русская школа забита.

В первой мы, там да, места только по прописке принимают, а так нет мест..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:25
#8
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Что интересно, там детей казахов ну очень много..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14516
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:29
#9
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Цитата:
serg kost:
Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году.


видать желающих мало. по крайней мере, тут в Кустанае.
недаром перестали строить чисто казахские школы,
например новая школа в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест, здесь обучение
как на государственном, так и на русском языках.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23526
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:33
#10
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Цитата:
maxsaf:
Или просто нет денег на контрацептивы :lol:

Так можно шить, из велосипедных,
резиновых камер... :lol: ;-)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
660
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:42
#11
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Если мне память не изменяет, в городе 7 школ с государственным языком, и несколько смешанных. Больше половины русскоязычные.
Уровень обучения в русских школах выше.
Это официальная информация из гороно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6491
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:59
#12
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Цитата:
serg kost:
Уровень обучения в русских школах выше.

Ну оттуда и уезжают потом в Россию в основном .
Мне кажется их будут сокращать..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 16:33
#13
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Цитата:
alex_60:
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло, за счет тех кто уехал.

Да русские вымирают и уезжают
Демография такая
Цитата:
alex_60:
кандасы да, дали прирост. у них обычно в семье 10-12 детей. весь юг утрамбовали, сесть негде.

2 тысячи семей приехало
Это где-то по твоим подсчётам 20 тысяч человек
Даааа повысили конечно
Сразу на млрд
Цитата:
maxsaf:
Или просто нет денег на контрацептивы

Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)
Цитата:
maxsaf:
Отдайте лишних соседу

Они и так уже уехали
Старики да сборщики кухонь
Цитата:
serg kost:
Русская школа забита. Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году

Потомучто казахские дети учат три языка все логично
Родной дома и иностранный углублено в школе+ещё один иностранный английский
Челюсть правильная
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 16:34
#14
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Цитата:
serg kost:
Уровень обучения в русских школах выше. Это официальная информация из гороно.

Они тебе официально отчитались?
А ниш брали в расчет?))
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