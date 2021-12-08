Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43018
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
Отчет о первых результатах переписи, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября 2021 года, премьер-министр Аскар Мамин представил президенту РК. Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 14:03
Цитата:
Поуехвошие любят возмущаться
Как так? Мы поуехали с нами ещё 4 млрд людей! А в Казахстане всеровно прирост населения? Враньё! Фу все фрете!!!!!
Для людей поуеховших в страну с демографическим кризисом где скоро весь Таджикистан к себе переселят лишь бы рожали больше,так и не дойдет что в Казахстане демографический бум несмотря на каплю уеховших из страны
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь
Но за последние 20 лет появилось новая тенденция,городской средний класс после кризиса 90ых когда одного ребенка было трудно прокормить,сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу
Школы забиты детьми,в столице да и у нас плачуться что в классах уже под 30 а где-то и 35 детей
На головах сидят
Школы строить не успевают,в детский сад надо на очередь чуть ли не с рождения вставать,везде засилие детей)) это и хорошо и плохо для страны развивающейся
Социологи пишут что арабская весна случилось из за того что куча детей рождённых в тучные диктаторские годы в Египте,Сирии,Ливии не смогли найти работу потомучто был демографический бум
Вот котел и взорвало
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа
казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек,
Поуехвошие любят возмущаться
Как так? Мы поуехали с нами ещё 4 млрд людей! А в Казахстане всеровно прирост населения? Враньё! Фу все фрете!!!!!
Для людей поуеховших в страну с демографическим кризисом где скоро весь Таджикистан к себе переселят лишь бы рожали больше,так и не дойдет что в Казахстане демографический бум несмотря на каплю уеховших из страны
На селе люди рожают стабильно как и рожали по 5-6 детей,этим никого не удивишь
Но за последние 20 лет появилось новая тенденция,городской средний класс после кризиса 90ых когда одного ребенка было трудно прокормить,сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу
Школы забиты детьми,в столице да и у нас плачуться что в классах уже под 30 а где-то и 35 детей
На головах сидят
Школы строить не успевают,в детский сад надо на очередь чуть ли не с рождения вставать,везде засилие детей)) это и хорошо и плохо для страны развивающейся
Социологи пишут что арабская весна случилось из за того что куча детей рождённых в тучные диктаторские годы в Египте,Сирии,Ливии не смогли найти работу потомучто был демографический бум
Вот котел и взорвало
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14516
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 14:10
кандасы да, дали прирост.
у них обычно в семье 10-12 детей.
весь юг утрамбовали, сесть негде.
коренные южане стонут.
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло,
за счет тех кто уехал.
у них обычно в семье 10-12 детей.
весь юг утрамбовали, сесть негде.
коренные южане стонут.
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло,
за счет тех кто уехал.
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:02
Цитата:
Или просто нет денег на контрацептивы
abaika95:
сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу
сейчас рожают по 3-4 ребенка потомучто есть деньги и на жилье и на учебу
Или просто нет денег на контрацептивы
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:04
Цитата:
Отдайте лишних соседу
abaika95:
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа
Поэтому властям срочно надо решать куда устроить столько народа
Отдайте лишних соседу
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 15:05
Ни фига себе..
Честно, никогда бы не поверил..
Недавно только 18 было же как вроде..
Честно, никогда бы не поверил..
Недавно только 18 было же как вроде..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 660
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:22
Цитата:
Русская школа забита.
Рядом казахская полупустая.
КЖБИ, я свидетель по 2019 году.
abaika95:
Школы забиты детьми
Школы забиты детьми
Русская школа забита.
Рядом казахская полупустая.
КЖБИ, я свидетель по 2019 году.
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:24
Цитата:
В первой мы, там да, места только по прописке принимают, а так нет мест..
serg kost:
Русская школа забита.
Русская школа забита.
В первой мы, там да, места только по прописке принимают, а так нет мест..
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:25
Что интересно, там детей казахов ну очень много..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14516
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:29
Цитата:
видать желающих мало. по крайней мере, тут в Кустанае.
недаром перестали строить чисто казахские школы,
например новая школа в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест, здесь обучение
как на государственном, так и на русском языках.
serg kost:
Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году.
Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году.
видать желающих мало. по крайней мере, тут в Кустанае.
недаром перестали строить чисто казахские школы,
например новая школа в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест, здесь обучение
как на государственном, так и на русском языках.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23526
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:33
Цитата:
Так можно шить, из велосипедных,
резиновых камер...
maxsaf:
Или просто нет денег на контрацептивы
Или просто нет денег на контрацептивы
Так можно шить, из велосипедных,
резиновых камер...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 660
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:42
Если мне память не изменяет, в городе 7 школ с государственным языком, и несколько смешанных. Больше половины русскоязычные.
Уровень обучения в русских школах выше.
Это официальная информация из гороно.
Уровень обучения в русских школах выше.
Это официальная информация из гороно.
Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал премьер-министр
Отправлено: 08.12.21 - 15:59
Цитата:
Ну оттуда и уезжают потом в Россию в основном .
Мне кажется их будут сокращать..
serg kost:
Уровень обучения в русских школах выше.
Уровень обучения в русских школах выше.
Ну оттуда и уезжают потом в Россию в основном .
Мне кажется их будут сокращать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 16:33
Цитата:
Да русские вымирают и уезжают
Демография такая
Цитата:
2 тысячи семей приехало
Это где-то по твоим подсчётам 20 тысяч человек
Даааа повысили конечно
Сразу на млрд
Цитата:
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)
Цитата:
Они и так уже уехали
Старики да сборщики кухонь
Цитата:
Потомучто казахские дети учат три языка все логично
Родной дома и иностранный углублено в школе+ещё один иностранный английский
Челюсть правильная
alex_60:
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло, за счет тех кто уехал.
на севере то прироста нет, наоборот в минус ушло, за счет тех кто уехал.
Да русские вымирают и уезжают
Демография такая
Цитата:
alex_60:
кандасы да, дали прирост. у них обычно в семье 10-12 детей. весь юг утрамбовали, сесть негде.
кандасы да, дали прирост. у них обычно в семье 10-12 детей. весь юг утрамбовали, сесть негде.
2 тысячи семей приехало
Это где-то по твоим подсчётам 20 тысяч человек
Даааа повысили конечно
Сразу на млрд
Цитата:
maxsaf:
Или просто нет денег на контрацептивы
Или просто нет денег на контрацептивы
Боюсь нагрубить, но раз у вас такая теория то вы тоже детей заводили потомучто денег не было на защиту?)
Цитата:
maxsaf:
Отдайте лишних соседу
Отдайте лишних соседу
Они и так уже уехали
Старики да сборщики кухонь
Цитата:
serg kost:
Русская школа забита. Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году
Русская школа забита. Рядом казахская полупустая. КЖБИ, я свидетель по 2019 году
Потомучто казахские дети учат три языка все логично
Родной дома и иностранный углублено в школе+ещё один иностранный английский
Челюсть правильная
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11392
Re: Численность населения Казахстана по итогам переписи назвал...
Отправлено: 08.12.21 - 16:34
Цитата:
Они тебе официально отчитались?
А ниш брали в расчет?))
serg kost:
Уровень обучения в русских школах выше. Это официальная информация из гороно.
Уровень обучения в русских школах выше. Это официальная информация из гороно.
Они тебе официально отчитались?
А ниш брали в расчет?))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: serg kost
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать