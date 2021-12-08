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Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут получить ключи от квартир. Почему?
Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут получить ключи от квартир. Почему?
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