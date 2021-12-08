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≡ Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут получить ключи от квартир. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43018
Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут получить ключи от квартир. Почему?
Отправлено: 08.12.21 - 16:31
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Будущие владельцы квартир в микрорайоне Аэропорт пришли в акимат Костаная. И потребовали дать разъяснения - почему "заморозили" строительство трех многоэтажек, которые должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2020 года.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
105
Re: Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут...
Отправлено: 08.12.21 - 16:31
#1
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Уважаемая редакция!!!!!!!! Сделайте пожалуйста сюжет про дом № 27 в Юбилейном, три года ждем. Тот который по швам разошелся. А воз и ныне там!!!!!! Отписываются только . На объекте только сторож и то не всегда адекватный.
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