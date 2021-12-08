Re: Жители новостроек в Костанае больше двух лет не могут...

Отправлено: - 16:31

Уважаемая редакция!!!!!!!! Сделайте пожалуйста сюжет про дом № 27 в Юбилейном, три года ждем. Тот который по швам разошелся. А воз и ныне там!!!!!! Отписываются только . На объекте только сторож и то не всегда адекватный.