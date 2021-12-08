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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:37
Цитата:
Это уже лет, с 2007го года с ними..
Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..
Когда данным товарищам что то ответишь..
Ничего не поменялось..
abaika95:
Подстрекательство а потом жалоба на ответ) Напиши что Алекс гражданин России Сразу побежит жалобы кидать)) Обидно ему
Подстрекательство а потом жалоба на ответ) Напиши что Алекс гражданин России Сразу побежит жалобы кидать)) Обидно ему
Это уже лет, с 2007го года с ними..
Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..
Когда данным товарищам что то ответишь..
Ничего не поменялось..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:37
У Варламова последний ролик вышел про распад СССР
Называется хотят ли русские в совок?
Над глянуть
Называется хотят ли русские в совок?
Над глянуть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:39
Цитата:
Корни корни
Их просто так не вытравить
Жалобы и доносы у них в крови
О у соседа потефон появился а у нас нету! Обидно надо в НКВД донос написать что сосед про товарища Сталина нехорошо говорил)) так и жили
111:
Это уже лет, с 2007го года с ними.. Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..
Это уже лет, с 2007го года с ними.. Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..
Корни корни
Их просто так не вытравить
Жалобы и доносы у них в крови
О у соседа потефон появился а у нас нету! Обидно надо в НКВД донос написать что сосед про товарища Сталина нехорошо говорил)) так и жили
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:43
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:46
Уже чего только не наговорили на мою квартиру..
Нет, чтоб порадоваться за земляка..
Хотя даже если ты краснокордонец..
Нет, чтоб порадоваться за земляка..
Хотя даже если ты краснокордонец..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:24
Начал смотреть Варламова про Россию
Пока согласен с мнением его респондентов
Особенно порадовал социолог Владислав Иноземцев (автор книги про современную Россию которая скатилась к фашизму)
Говорит что люди не по СССР скучают как по стране а по тому хорошему что было в ней
Квартиры бесплатные,люди добрее,попроще жилось по тому что можно было обратится в газету известия на проблему и тебя бы услышали в горисполкоме
А скажи давайте вернём СССР? многие начнут вспоминать и плохое другое
Чем хуже современность тем больше люди тоскуют по прошлому
Вопрос тогда,что в России при Путине так плохо что в 18 году под 70% опрошенных в РФ высказалось о ностальгии по СССР?
Пока согласен с мнением его респондентов
Особенно порадовал социолог Владислав Иноземцев (автор книги про современную Россию которая скатилась к фашизму)
Говорит что люди не по СССР скучают как по стране а по тому хорошему что было в ней
Квартиры бесплатные,люди добрее,попроще жилось по тому что можно было обратится в газету известия на проблему и тебя бы услышали в горисполкоме
А скажи давайте вернём СССР? многие начнут вспоминать и плохое другое
Чем хуже современность тем больше люди тоскуют по прошлому
Вопрос тогда,что в России при Путине так плохо что в 18 году под 70% опрошенных в РФ высказалось о ностальгии по СССР?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:34
Лучший фильм про СССР Причем снятый в 1987 году
Перестройка вообще глоток культурного воздуха
Советую к просмотру сильный отрывок
Поколение 70ых против сталинского поколения
"Я что-ли орал это ура когда вы топили города и села?? Не умно как-то строить а потом кричать о спасении России!"
Перестройка вообще глоток культурного воздуха
Советую к просмотру сильный отрывок
Поколение 70ых против сталинского поколения
"Я что-ли орал это ура когда вы топили города и села?? Не умно как-то строить а потом кричать о спасении России!"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:56
Цитата:
а что не смотришь Варламова про Казахстан?
так сильно любишь Россию?
ностальгируешь круглосуточно по ней.
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:01]
abaika95:
Начал смотреть Варламова про Россию
Начал смотреть Варламова про Россию
а что не смотришь Варламова про Казахстан?
так сильно любишь Россию?
ностальгируешь круглосуточно по ней.
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:01]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:59
Цитата:
да, в СССР было все самое лучшее.
понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР,
но и ты по разным источникам понимаешь,
что жить в СССР- это было счастье.
abaika95:
Лучший фильм про СССР
Лучший фильм про СССР
да, в СССР было все самое лучшее.
понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР,
но и ты по разным источникам понимаешь,
что жить в СССР- это было счастье.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:20
Цитата:
обратись к Перуашеву, он двинет идею в мажилис,
мол надо запретить обсуждать Казахстан в мире.
а то совсем обнаглели,обсуждают...
а это очень неприятно..
abaika95:
Мне не приятно когда поуеховшие давным давно из страны
и строящие свои домыслы только на материалах НГ обсуждают Казахстан
Мне не приятно когда поуеховшие давным давно из страны
и строящие свои домыслы только на материалах НГ обсуждают Казахстан
обратись к Перуашеву, он двинет идею в мажилис,
мол надо запретить обсуждать Казахстан в мире.
а то совсем обнаглели,обсуждают...
а это очень неприятно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:31
Цитата:
Смотрел тоже неплохо
Только Варламов как-то странно людей для интервью подобрал)
Косанова он назвал оппозиционером))
Цитата:
Да хочу чтобы Россия стала нормальной европейской страной без комплексов наполеончика
Гигантская Финляндия
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России
Как тебе?
Цитата:
Великая страна в которой народ постояно страдает от невеликих наполеончиков)
Хватит быть великими пора становится нормальными
Цитата:
Посмотри фильм) поймёшь что даже в СССР иногда мыслили объективно не то что сейчас
Цитата:
Зачем? Я вон Гафурову скажу) если примут в правило запрещать называть рашку рашкой)
alex_60:
а что не смотришь Варламова про Казахстан?
а что не смотришь Варламова про Казахстан?
Смотрел тоже неплохо
Только Варламов как-то странно людей для интервью подобрал)
Косанова он назвал оппозиционером))
Цитата:
alex_60:
так сильно любишь Россию? ностальгируешь круглосуточно по ней.
так сильно любишь Россию? ностальгируешь круглосуточно по ней.
Да хочу чтобы Россия стала нормальной европейской страной без комплексов наполеончика
Гигантская Финляндия
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России
Как тебе?
Цитата:
alex_60:
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.
Великая страна в которой народ постояно страдает от невеликих наполеончиков)
Хватит быть великими пора становится нормальными
Цитата:
alex_60:
да, в СССР было все самое лучшее. понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР, но и ты по разным источникам понимаешь, что жить в СССР- это было счастье.
да, в СССР было все самое лучшее. понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР, но и ты по разным источникам понимаешь, что жить в СССР- это было счастье.
Посмотри фильм) поймёшь что даже в СССР иногда мыслили объективно не то что сейчас
Цитата:
alex_60:
обратись к Перуашеву, он
обратись к Перуашеву, он
Зачем? Я вон Гафурову скажу) если примут в правило запрещать называть рашку рашкой)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:36
Цитата:
а вот что-то Трамп так не считает .
"Сделаем Америку снова великой".
его лозунг.
как Россия наверное хотел.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:42]
abaika95:
Хватит быть великими пора становится нормальными
Хватит быть великими пора становится нормальными
а вот что-то Трамп так не считает .
"Сделаем Америку снова великой".
его лозунг.
как Россия наверное хотел.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:42]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:37
Цитата:
и все засмеялись.
abaika95:
Я вон Гафурову скажу)
Я вон Гафурову скажу)
и все засмеялись.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:40
Не нужна американцам "Великая Америка". Скинули Трампа американские абайки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:48
Цитата:
А как насчет много мелких Сирий на территории Казахстана?))
abaika95:
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России Как тебе?
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России Как тебе?
А как насчет много мелких Сирий на территории Казахстана?))
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